超諷刺！強生拒參加「氣候變遷」電視辯論　製作單位直接放冰雕代替

▲電視辯論用冰雕代替英國首相強生。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離英國下議院大選剩下不到兩周，英國首相強生（Boris Johnson）卻拒絕出席一場聚焦環境保護的電視辯論，而他的政敵也訂製了一座「冰雕」，直接在辯論時放在他的位子上。而另一位拒絕出席的「脫歐黨」黨魁法拉吉（Nigel Farage）則表示，拒絕出席是因為，脫歐才是這個時代的決定性問題。

英國第四頻道在28日舉辦各黨領袖的電視辯論，此次主題聚焦在環境保護。但強生因有事不便出席，希望由環境大臣戈夫（Michael Gove）代替，不過第四頻道強調，電視辯論是由各黨領袖代表，無法由其他人代替出席，婉拒了強生的要求。「脫歐黨」黨魁法拉吉也拒絕出席，並表示脫歐才是這個時代的決定性問題，「第四頻道不願討論，表示他們的立場是希望留歐。」

NEWS: Channel 4's defended using an ice sculpture to replace Boris Johnson, who failed to show up at last night's TV debate on climate change #kmfmnews pic.twitter.com/JiFeX9dan2 — kmfm News (@kmfmnews) November 29, 2019

結果辯論現場，強生與法拉吉的位置，被放上象徵地球緊急狀態的「冰雕」，諷刺意味濃厚。因為就在當天，科學家宣布地球的環境狀態已達臨界點，歐洲議會也投票宣布，全球進入氣候緊急狀態。而英國下議院早在今年5月，通過工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）提出的動議，宣告英國進入氣候變遷緊急狀態。

強生已經不是第一次拒絕公開談論政策，除了電視辯論之外，他也拒絕接受BBC節目主持人尼爾（Andrew Neil）的採訪，而大部分的領袖都有接受。無獨有偶，2017年大選期間，前首相梅伊（Theresa May）也曾婉拒出席電視辯論，最後保守黨在大選中丟掉大部分席次。