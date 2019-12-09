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綠色威權時代來臨　議員痛批「網軍不倒，台灣不會好」

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駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）2139730

▲駐日代表謝長廷。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領後，民進黨政治人物紛紛切割。國民黨台北市議員李明賢8日在臉書上感嘆，現在是網軍治國的綠色威權時代，「網軍不倒，台灣不會好」。

李明賢表示，大家仔細想想，楊蕙如事件，有沒有讓綠營網軍收歛一點？並沒有，這幾天以來，網軍更瘋狂、更密集攻擊在野黨，從總統府、外交部、內政部、民進黨全面炮打在野黨，網軍也全面配合帶風向、轉移卡神楊蕙如的風波，這不是標準國家機器介入嗎？

李明賢說，蘇啟誠事件是有人在網路上惡意帶風向間接殺人，受害的是國家的外交官；楊蕙如侮辱的公署，也是外交部的所屬的公署，結果，總統府以降的執政高官，都不譴責楊蕙如、也不去譴責網軍，卻譴責在野黨立委去外交部抗爭，總統府的譴責會不會太避重就輕、太廉價了一點？

李明賢指出，民進黨靠著網軍治國，大肆修理在野黨政治人物，包括親綠媒體、名嘴當幫兇，這是整個共犯結構；下一次，網軍手中槍口指著誰，你我都會受害者，還不站出來反抗嗎？正所謂《網軍不倒、台灣不會好！》大家若不站出來反抗，人人都是受害者。

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