蔡英文台中連趕6造勢：1000億回流投資！創破萬工作機會

▲總統蔡英文赴台中替洪慈庸站台（圖／蔡英文競選總部，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日在台中連趕六場輔選行程，第一站替無黨籍立委候選人洪慈庸站台，大讚她協助提升軍中管理跟人權；同時也提到在台中，台商回流投資爆發來到1000多億，創造1萬多個工作機會給年輕人。

蔡英文致詞時，先是感謝大家對洪慈庸的支持，請大家讓她再次連任立委，繼續照顧鄉親、服務地方，「洪慈庸代表年輕世代與未來的希望，她在立法院的表現非常好，替軍中弟兄姊妹處理各項申訴，照顧軍中弟兄姊妹，現在軍中的管理與人權大幅提升，都要感謝洪慈庸的努力。」

蔡英文說，洪慈庸雖然年輕，但很成熟，能勇敢站出來替大家說話。回想她剛出來時，戴口罩卻能夠很清楚地講事情，讓大家了解軍隊需要改進之處，讓很多人感動，得到鼓舞。

蔡英文強調，洪慈庸在立法院是非常具有代表性的席次，她代表新世代年輕人的聲音，替新世代年輕人發聲，社會上很多年輕人的聲音她都有聽到，未來還需要她繼續在立法院替大家努力。

蔡英文認為，洪慈庸也代表改革的力量，走向未來看到希望，大家一起面對未來的挑戰。大雅地區年輕人很多，洪慈庸值得大家站出來支持，「她是典範，代表選區年輕的力量與未來。為了年輕人，請大家這次都出來投票，讓洪慈庸順利連任。」

此外，蔡英文也提到，台灣經濟正在穩定成長，現在是投資大爆發的時代，台商回流投資台灣大爆發，台中已達1000多億，將創造1萬多個工作機會給年輕人，「經濟成長率是四小龍第一，明年也會是第一。」

蔡英文表示，未來四年台灣產業要加大發展。台中是航太發展的中心，國機國造、高教機就是在台中製造生產，將來以此為基礎，在台中發展更強、更進步的航太產業，帶領台灣產業走向亞洲的高階製造與研發中心。

蔡英文說，廠商願意把技術在台灣研發，是因為台灣人才很多，因為台灣有好的教育，也是民主自由開放的社會，才能培養出最好、最有創意的人才，「下個世代是人才競爭的世代，請年輕人對自己有信心，也對台灣產業有信心，讓台灣成為亞洲各國產業發展的領頭羊。」

在長照2.0政策方面，蔡英文說，在下一個四年會加碼到600億，讓社會上70%以上的老人都能受到平價的長照服務；0-6歲小朋友的照顧經費會繼續擴充到1000億，讓小孩快樂成長，幼有所養，老有所依，年輕人負擔自然減輕，可以追求自己的人生和事業。

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