禿子、漢子終於同框！　侯友宜致詞10分鐘僅提1次「支持韓國瑜」

▲侯友宜出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝，以下同）



記者呂欣玫／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日舉行新北競選總部成立大會，除了黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫等黨內要角出席力挺，新北市長侯友宜也到場，繼九合一大選後，禿子、漢子睽違許久再次同框。而侯友宜致詞10分鐘不斷感謝新北市民，相較於其他黨內大咖，他僅在致詞尾聲提到1次，「明年大選支持總統韓國瑜」。

侯友宜致詞時表示，與新北12立委向新北400萬市民們致謝，去年這個時候他永遠記得，市民用滿滿的熱情，以最大的力量把侯友宜送進新北是當市長，他強調曾經說過一句話，「你們都是我永遠的競選主任委員」因為你們最大，天大、地大、人民最大，人民決定一切，決定我們要走什麼路。

侯友宜強調，他對大家承諾過，要照顧老人、孩子，要每天拚，到現在不忘所有競選主任委員的交代，跟里長、議員、議長每天黏在一起、綁在一起，市民說的所有大小事侯友宜絕對拚第一。

侯友宜也重申批財政劃分法不公，議員、里長、市民的寄託都在他身上，但他缺一塊「中央」的支持，新北市的立委要怎麼拚，舉手也舉輸人，新北捷運一年花2百億，中央財政收支欠新北9年共1千8百億，新北怎麼要有好建設。

最後，侯友宜說，中央有自己的立委，中央政府是自己執政，新北就會更好，離選舉勝33天，他要拜託大家，要團結，要站在一起團結，不要忘了現在的困境，更要凝聚所有的力量，把最後的士氣打出來，用這樣的氣勢把這3票（指總統、區域立委、不分區立委）催出來，1月11日總統支持韓國瑜。