她告性侵「慘遭圍毆火燒」喪命　爸看新聞才知死訊：把那些人都槍斃！

▲死者親屬得知消息後，悲痛萬分。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦烏納奧（Unnao）一名20多歲女子去年遭到性侵，但在5日上午前往法庭的路途中，被5名男子毆打、刺傷並澆油點火，導致她全身90%燒傷，最終6日晚間11時40分過世。死者父親7日受訪表示，愛女過世的消息甚至是看到媒體報導才知道，「她為正義而戰，不伸張正義，我絕不罷休！如果不用槍殺海得拉巴（性侵犯）那樣的方式斃了他們，那就把他們全都吊死！」

綜合印度斯坦時報、經濟時報（The Economic Times）等印度媒體報導，該名受害女子在去年12月慘遭2名男子性侵，但礙於富裕被告家庭不斷釋出威脅訊號，直到今年3月才正式立案；根據被害人家屬的說法，當時警方始終偏袒被告。

為了伸張正義，該名女子5日外出搭車準備出庭，想要把性侵犯繩之以法，但卻遇上當初性侵她的2名被告，且對方身旁還有另外3名男子在場，一行5人對她出手，她慘遭毆打、刺傷，甚至被澆油點火。事發後，她走了約1公里向路人求救，這才被送往醫院。她當天上午10時許被送到Lucknow’s Civil醫院，接著再被送至德里接受進一步治療；當日政府也把5名男子全都逮捕。

令人難過的是，受害女子全身90%燒傷，入院全程使用呼吸器維持生命，性命垂危；經過將近40小時的掙扎，院方表示，她在6日晚間11時10分心臟驟停，最終於40分過世。外傳她生前曾說，「救救我，我還不想死，我想要看到他們（被告）被吊死。」

消息傳出後，死者父親7日受訪時表示，他們一直要求政府幫忙伸張正義，但卻沒有人聽見他們的聲音，且女兒去世的消息還是從媒體得知，政府根本沒人願意通知家屬，「她為正義而戰，不伸張正義，我絕不罷休！如果不用槍殺海得拉巴（性侵犯）那樣的方式斃了他們，那就把他們全都吊死…不管需要多長時間，1年或是20年，我都會繼續奮鬥，確保（他們獲得）死刑。」

儘管政府現已呼籲加快此案審理速度，且警方也採取保護受害家庭的動作，但外傳死者一名男性親屬接獲來自被告家庭的恐嚇電話，希望這家人能做出讓步、不再追究，否則就要燒掉他的房子和店面。

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