迪士尼郵輪員工性侵10歲妹　點開「計算機APP」竟藏變態過程片…秒遭停職！　

▲迪士尼郵輪員工涉嫌性侵10歲小妹三年。（圖／翻攝自Orange county Jail）

記者陳亭伃／綜合報導

不少去過迪士尼的人，登上迪士尼郵輪可能就是進一階的夢想，但近日卻傳出一名佛羅里達州的迪士尼郵輪工作人員，涉嫌性侵女孩三年，甚至拍攝猥褻影片，說自己「想帶到船上觀看」，直到女孩懂事之後鼓起勇氣告訴家人，才揭發整起案件。

根據英國《太陽報》報導，53歲的塞茲（Keith Seitz）為迪士尼郵輪的工作人員，他被指控在過去3年性侵一名10歲女孩超過100次，直到如今女孩已經13歲，終於勇敢告訴母親這項遭遇，更提到自己被性侵的過程中根本慘無人道。

女孩向母親表示，自2016年到2019年，塞茲多次拿震動器或是家用物品對她性侵，而且都是在塞茲家所發生的，而塞茲甚至會拿手機拍下性侵女孩的過程，並告訴女孩「因為我要拿到船上去觀看」，甚至還為這些照片下載的加密儲存軟體，外觀只會顯示為一個「計算機」的樣子。

女孩和母親前往報案後，警方著手進行調查，發現塞茲還對另一名女子也有性侵行為，並立即通報給迪士尼要求停止塞茲的工作資格。迪士尼則回應，已經將塞茲的工作資格暫停放無薪假，等到判決結果出爐將會再進一步決定如何處理。