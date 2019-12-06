印度女控告性侵犯準備出庭　途中遭報復「全身90%燒傷」

▲印度日前才發生一起27歲女獸醫遭到4男輪姦燒死。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

印度近日才發生27歲女獸醫遭輪流性侵後被焚屍，5日又傳出一名23歲女子在出庭的途中，被她指控的性侵犯放火焚燒，雖然倖存但全身燒傷面積達90%，性命垂危。

據《CNN》報導，印度北方邦溫瑙縣（Unnao district）一名23歲女子，3月時控告2名男子輪流性侵她；5日正要前往出庭的路上，那2名性侵犯為了阻止她，協同另外3名男子把她綁架之後放火焚燒。

Shyama Prasad Mukherjee醫院的Pradeep Tiwari醫生說，「這名女子目前處於危急狀態，身體燒傷面積高達90％，將送往德里醫治。」警方表示，這5名男子因涉嫌未遂謀殺和恐嚇罪嫌已被逮捕。

德里婦女委員會主席斯瓦蒂·馬里瓦爾（Swati Maliwal）指責法律制度存在漏洞，允許再犯疑慮高的性侵加害人保釋，「性侵案發生過很多次，而這些性侵案都是由已經被判犯有性侵罪，或已經捲入性侵案卻被保釋的人引起的。」

印度平均每日發生92起性侵案，婦女維權人士稱，印度的性侵犯被政府視為社會和文化問題，並未執法關注，現有的法律根本不能保護婦女。