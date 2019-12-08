工人河邊遭「4.2m巨鱷」吞食　村民合力圍捕上岸…剖腹驚見碎人骨

▲4.2公尺巨鱷肚內發現碎人骨。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

一條長4.2公尺長的鱷魚在馬來西亞砂拉越（Sarawak）北部烏盧蘇艾（Ulu Suai）地區的農園被射殺，而解剖這隻鱷魚後發現，他的肚子裡殘留部分人骨和破碎的衣服。砂拉越林業公司（SFC）表示，被吞下肚的應該是失蹤多日的種植工人。

SFC在聲明中指出，該公司現年33歲的印尼裔工人日前在河岸採集蔬菜時失蹤，接著在11月29日時，有人在一處河岸邊發現了人類的骨頭，也在附近找到人的手臂和部分身體。加上有人通報在沼澤區看見一條非常巨大的鱷魚，因此SFC就聯繫了野生動物行動小組和警察，在河中設置了至少5個捕獸器，開始展開搜捕行動。

Killer croc believed to have devoured Indonesian man caught by SFC https://t.co/jg6NRJUbFn pic.twitter.com/viiZV8LPva — BorneoPost Online (@theborneopost) December 6, 2019

這隻鱷魚在7日晚間被抓到，村民合力將牠拖上岸後，從鱷魚的肚子裡找到人骨和破碎的衣物，據信就是失蹤多日的印尼裔工人，保險起見還是將鱷魚屍體送至警方進行檢驗。

菲律賓日前也發生一起鱷魚攻擊人類的事件，一名15歲少年和12歲妹妹過橋時，妹妹突然被一條沖出橋面的巨鱷咬住腿，情急之下哥哥拼命朝鱷魚丟擲石頭，最後成功從鱷魚口中救出妹妹。

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