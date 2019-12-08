1997年來最嚴重大火！　印度工廠悶燒「貨物堆樓梯間」多人受困奪43命

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度新德里一間工廠今（8日）清晨5時許發生大火，造成43人死亡，另有多名傷者正在醫院接受治療，是當地有史以來最嚴重的火災之一。當地政府現已下令展開調查，要求相關部會限期7日提交事故詳細報告，也公告死者能獲得100萬印度盧比的賠償金，傷者則有10萬印度盧比。

▲▼消防、救護單位穿越小巷弄救災救人。（圖／路透，下同）

綜合NDTV、印度斯坦時報報導，這間工廠在此製造包包、衣服等物品，裡面放著多台縫紉機及製作夾克的素材，易燃物品相當多，且大樓內只有2處樓梯空間，其中一個被拿來放置貨物，無法通行，僅剩另個樓梯可供逃生，且建築物是否有消防設備仍有待確認。據了解，在火災發生當下，有60名工人在裡面睡覺。

當局表示，所有受害者都是男性，傷者也被送往不同醫院接受緊急治療，但許多人仍回天乏術，在到院後被宣告死亡，且許多死者遺體被燒得焦黑，無從進行身分辨認。院方透露，許多罹難者是因為吸入濃煙或窒息而死。談及這起重大火災事件，印度總理莫迪（Narendra Modi）形容，這是一起「可怕」（horrific）的事故，並為罹難者家屬祈禱。

印度斯坦時報形容，這是德里自1997年6月以來最嚴重的一場火災事故。當年6月13日，Uphaar電影院播放寶萊塢電影《邊境》（Border）時發生火災，59人受困死亡，更爆發造成100多人受傷的踩踏事件。

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