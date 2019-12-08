影／民陣今舉辦「國際人權日遊行」！破千人擠爆維園中央草坪　防暴警一度舉黑旗

▲破千人等待遊行開始。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

民陣今（8）日發起「12.8國際人權日」遊行，主題為「守護香港，和你同行」，路線從維園出發至中環遮打道，活動已得到警方發出「不反對通知書」，是民陣近4個多月以來首次獲准的遊行。據悉，遊行開始前1個多小時，銅鑼灣一帶就已出現大量人潮，維園中央草坪也被逾千人擠滿。

據《香港01》報導，銅鑼灣一帶店鋪包括珠寶店及餐廳都照常營業，渣甸街一間支持反修例運動的餐廳則是生意興隆，店內排起近50公尺的人龍。值得一提的是，由於波斯富街近銅鑼灣一期位置，有數10名示威者起了口角爭執，所以防暴警察在附近舉黑旗警告。

民陣副召集人陳皓桓表示，在過去一段時間，不少香港人因警方的執法行為，即使遊行獲發不反對通知書也不敢參與，他希望香港人今天不要害怕，「希望大家別怕，要盡量走出來」，若香港人因害怕而不遊行示威，就剛好滿足政府希望消滅大家發聲的目標。

陳皓桓也說，區議會選舉結果反映民意非常清楚，希望藉由今天遊行，向全世界證明港人堅持爭取「五大訴求」。警務處處長鄧炳強日前表示，警方已有準備多個應對方案維持秩序，又呼籲主辦單位可以和警方合作，令遊行和平有序，如果見到暴力事件，應拿出勇氣譴責暴力。

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