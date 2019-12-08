港民陣今遊行估百萬人參加　港警批准但警告「有暴力就喊卡」

▲香港12月1日「毋忘初心大遊行」。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣發起的「國際人權日遊行」8日下午登場，由於已獲得港警的「不反對通知書」，遊行人潮預估將突破百萬，民陣召集人岑子杰表示，相信遊行能和平進行。另外，港警雖已批准本次遊行，但仍在記者會上警告，若遊行中發生暴力或緊急事件，警方會提早中止集會與遊行，果斷執法。

「國際人權日遊行」是港警4個多月來首次批准的遊行，預計8日下午2點在維園中央草坪集合，3點整出發，終點為中環遮打道行人專用區。民陣召集人岑子杰指出，為確保遊行和平進行，各政黨會在沿途設街站，協助大家安全參與，警方承諾會讓民眾和平散去，給街站收拾。

▼香港民陣召集人岑子杰。



岑子杰還說，香港人固然不信任警察，但民陣出於保護市民和平集會權利，會與警方保持協商，並有糾察與警方溝通開路，減少警員與遊行市民接觸，「民陣盡最大努力確保遊行和平展開，期望警方信守承諾，前線警員保持克制，重整紀律部隊應有的紀律。」

本次遊行雖已獲「不反對通知書」，但港警仍嚴陣以待，香港新任警務處處長鄧炳強6日表示，呼籲民陣協助遊行和平進行，若不幸遇到暴力事件，盡量與警方合作，「希望有關單位見到暴力時，拿出勇氣，譴責暴力。」

港島總區高級警司吳樂俊也在6日的記者會上提到，遊行若發生暴力或緊急事件，警方可能提早中止遊行與集會，並果斷執法，呼籲示威者不要使用暴力，其他人也不應美化、縱容暴力。

▼香港警務處處長鄧炳強。



此外，港府7日也發表一篇題為「特區政府致力保障人權和自由」的聲明，內容中指出，市民依法享有和平集會、遊行和示威的自由，這是無庸置疑的。事實上，過去五年，在香港共舉行了約四萬四千次公眾集會和約六千次公眾遊行，即平均每日有二十七宗不同規模的公眾活動。

聲明提到，由今年六月初至今，香港有超過九百宗示威、遊行和公眾集會，但不幸很多演變成暴力違法事件，包括肆意堵路、投擲汽油彈、擲磚、縱火、蓄意破壞及焚燒商鋪和港鐵及輕鐵設施，以及毆打不同意見人士等，嚴重威脅人身安全、公共秩序和公共安全，「對此，警方一直嚴格根據法律果斷執法，保障市民大眾的生命財產，令社會恢復秩序。」

▼香港民眾聚集感謝美國通過《香港人權與民主法案》。



聲明還說，特區政府一直堅決維護言論自由和集會自由，但與任何其他司法管轄區一樣，該等自由並非絕對。《公民權利和政治權利國際公約》訂明可在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由時，依法律規定對有關自由作出限制。

聲明強調，政府呼籲參與公眾集會和遊行的人士，繼續秉持香港人向來的優良傳統，以和平理性的方式表達意見。因應修例而反映出的香港社會矛盾和紛爭，及須積極面對的問題，特區政府已汲取教訓，並會虛心聆聽，接受批評，期望與各界共同努力，盡快回復社會秩序，讓香港可以繼續向前邁進。

▼香港愛國團體12月8日舉行「愛國護港大集會」。

