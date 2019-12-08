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民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」

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▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

▲港警8日上午逮補11人，查獲槍枝、刀械。（圖／香港01授權使用，請勿任意轉載。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣8日下午發起「國際人權日遊行」，已獲警方不反對通知書，預估遊行人數將破百萬，但卻傳出有人計劃在活動中使用槍枝襲警。港警中午舉行記者會，表示已在今晨採取行動，拘捕8男3女，罪名為「無牌藏有槍械」、「管有危險品」、「管有違禁武器」及 「非法集結」，還查獲到手槍、子彈、匕首、長刀、防彈衣、爆竹、煙花等危險物品。

港警8日一早就發文提醒參與遊行的民眾要遵守不反對通知書上的條件，以和平理性的方式表達意見，還指出，留意到有人在網上煽動他人作出破壞社會秩序及暴力的行為，「警方強烈譴責有關言論，並呼籲市民注意自身安全，一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，請立即離開現場，前往安全地方暫避。」

▼港警從據點中查獲許多危險物品。

▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

約莫中午12點，港警突然舉行記者會，「有組織罪案及三合會調查科」高級警司李桂華表示，警方收到消息，有一批曾參與非法集結的人士計劃在遊行中使用武器襲擊警員，製造混亂，「警方於今晨採取行動，共拘捕8男3女，涉及『無牌藏有槍械』、『管有危險品』、『管有違禁武器』及 『非法集結』罪名。」

李桂華指出，警方還查獲一支9mm的半自動手槍、已裝彈與未裝彈的子彈共105發，以及匕首、長刀、防彈衣、炮竹、煙花、胡椒噴霧等危險物品，「根據情報，懷疑他們計劃在今天集會遊行時，使用槍械製造混亂，包括射擊警員，或者嫁禍警員傷害路人。」

李桂華還說，警方很擔心遊行會出現緊急情況，呼籲民眾注意安全，若真的有突發狀況，先前往安全地方避難，然後聯絡警方。

▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

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