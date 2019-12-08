桃捷樂齡一起GO！　第二波「桃園酒廠」品酒趣行程登場

▲桃捷樂齡一起GO！受到歡迎，反應熱絡。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃捷超夯秒殺行程「樂齡一起GO」，再攜手銀髮一起玩網站，推出第二波半日輕旅行活動！除了帶大家漫遊A8長庚醫院站旁「桃園酒廠」，參觀酒廠製酒過程，淺嚐清酒口感的溫醇，更安排DIY課程，用酒粕製作媲美高級化妝品的手工皂，再到「A8藝文中心」來趟藝文饗宴，並將致贈購物金，在A8「環球購物中心」吃美食，血拚去！

為推廣樂齡休閒、宣傳機捷沿線旅遊景點，桃捷公司自今年10月首波推出「樂齡一起GO！-A19青塘園主題走讀活動」，90個名額一推出立刻秒殺。民眾實際走訪後佳評如潮，後續更成為許多樂齡團體必遊行程之一。

▲A8長庚醫院站旁「桃園酒廠」，參觀酒廠製酒過程。（圖／桃捷提供）

接下來第二波「樂齡一起GO-A8桃園酒廠漫遊行程」將於12月9日上午9點準時開放報名(詳細報名資訊：https://reurl.cc/pD8Rel)，想要在冷冷的冬天帶著全家大小，來趟結合酒廠、藝文、購物豐富身、心、靈的旅程，趕緊手刀報名準沒錯。

▲▼「A8藝文中心」來趟藝文饗宴，並在A8「環球購物中心」吃美食，血拚去！（圖／桃捷提供）

搭機捷遊桃園，輕旅行行程持續開發中，桃捷公司8日表示，未來將結合季節，一波波推出沿線好玩、好吃特色景點，讓樂齡朋友揪好友，或者爸爸媽媽帶著小朋友一起探索暢遊。也歡迎搶不到名額的朋友們，購買桃捷一日票，按圖索驥，乘著機捷走訪每一個沿線美好景點。

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