嚴凱泰癌逝1年「生前最掛心」拚了陪她　女兒500字聲聲喚：只是你先出門了

▲嚴凱泰逝世一周年。（圖／記者張一中攝）

記者劉維榛／綜合報導

轉眼一年了！去（2018）年12月3日，這一天全台人心痛了，裕隆集團前董事長嚴凱泰因食道癌撒手人寰，正值壯年的他，享年54歲，戰戰兢兢掌舵整個汽車王國，只為壯大媽媽吳舜文的粒粒耕耘；中年得子的他，鐵漢柔情守護一對兒女，不願孤單童年再重蹈覆轍。

如今嚴凱泰不痛了，生前最掛心的，除了愛妻陳莉蓮，還有一雙寶貝女兒Michelle跟兒子John。正因嚴凱泰處事低調，很少談及病況，原來深怕孩子長大看得懂報紙，他只能樂觀對抗病魔，病情也一度好轉，經常告訴女兒，身體已經好了、沒有問題。

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其實嚴凱泰與陳莉蓮求子路走得艱辛，1991年結婚，直到2005年11月才分享喜悅，夫妻倆誕下大女兒Michelle，「女兒目前由內人照顧，我母親很高興，希望大家祝福我！」10年後，已年屆50歲的嚴凱泰再次宣布喜獲麟兒，他於2017年受訪，一度感概「我父親死比較早，我能做的，我能陪的都盡量做，謝天謝地度過了這關，雖然，我不是很年輕的爸爸，但也不老，今年52歲，身體好起來，接下來，能陪他們就盡量陪。」

▲嚴凱泰生前與妻子出席球賽。（圖／記者張一中攝）

過去談起兩個孩子，嚴凱泰盡是溢出滿滿父愛，每周一定會抽出2天家庭日，固定陪老婆、小孩吃飯是他不變的行程。聊到每年全家出國度假，他也總是笑稱，「女兒小時候喜歡玩水，我就拚了陪她玩，在水裡一泡就是幾個小時，泡到手的皮膚都皺了。」

嚴凱泰生病期間，活下去的動力就是兒女們，「女兒很擔心我的身體，我跟她說切乾淨了沒事，我陪她去台南糖廠玩，她還擔心我身體吃不消。」這一場大病，也讓嚴凱泰看破生與死，直言「菩薩要你走，你也留不了，不讓你走，你也走不了。」

▲嚴凱泰追思音樂會，實現他遺願「一切從簡」。（圖／裕隆提供）

無奈事與願違，儘管父女情只有短短13年，Michelle把悲傷化為力量，更展現超齡般的成熟，寫下一封近500字信給天堂的爸爸，「沒有人跟我說你的病很嚴重，因為大家都認為你會好」、「那個黃昏，在病床邊，我牽著你哭，因為我說不出話來了。說不出話了，所以我一直哭一直哭，希望你聽得到。」

而爸爸的溫柔嗓音猶言在耳，「小嚴、小小嚴，你們在忙什麼呀？」嚴凱泰稀鬆平常的問話，只剩下無限的懷念，Michelle輕聲喚著，「我們很少回應你，因為你不就在門邊嗎？就讓時間停在那一刻好嗎？」

Michelle一封信，全文如下：

沒有人跟我說 你的病很嚴重

因為大家都認為你會好

沒有人跟我說 你可能不會好

因為你一直相信你會好

沒有人跟我說 你不在的時候

我該怎麼辦

直到那個周末 我問 「爸鼻怎麼了，他會好嗎？」

才知道為什麼爸鼻這次還沒出院回家

你們大人都是這樣 拐彎抹角

不知道我心中早已經充滿了疑問

那個黃昏 在病床邊

我牽著你哭

因為我說不出話來了

說不出話了

所以我一直哭 一直哭

希望你聽得到

也就像你第一次聽到我的哭聲

我們的第一次互動

13年前的你和13年後慌張的我

你一定知道

也一定有聽到 而且偷偷的笑在心裡

那是我們最常在一起的地方

我已經不再哭了 很快就回學校上課

繼續跟弟弟混在一起

你還在 還在媽咪、弟弟和我的身旁 等一下就要一起去亞都吃飯

走吧 備車

只是這次你先出門了

你的愛穿過陽明山 繞過月球 遠到星塵無窮的邊際 那麼長

那麼安靜 那麼溫暖

而我對你的愛呢

就是從星塵無窮的邊際

再回飛到陽明山

文園的客廳和房間門口

你探頭問 小嚴 小小嚴 小嚴 小小嚴 你們在忙什麼呀

我們很少回應你 因為你不就在門邊嗎

就讓時間停在那一刻好嗎

好希望時光永遠就停在那時刻

我和弟弟房門外 探頭的你

好不好呢 爸鼻 好不好呢 好不好呢

最想念的話都已經寫下伴隨著你出門了

請不要擔心 我沒有再哭了 但我想你了

有一天我會拿到駕照 開你的車 去看你

►生火了！連我媽都用到發光