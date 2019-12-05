探班向她討抱抱！噁男廁所脫褲求「摸鳥」　她嗆：那根露出我會讓你上？

▲擔任保全的謝姓男子邀小美探班，以去廁所，無法單獨留她一人在管理櫃台為由，要求一起去廁所，卻在廁所內對女子猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台北報導

一名夏姓男子在台北一間住宅大樓擔任保全，而他於2018年2月20日時邀約小美（化名）前往自己工作的大樓探班，夏男以想去廁所、無法將小美單獨留在管理櫃台為由，要求小美一起至地下一樓的廁所，孰料，未經小美同意，夏男竟在廁所內向她「討抱抱」，還拉開褲頭露下體，對小美猥褻。台北地方法院依強制猥褻罪，判夏男有期徒刑1年3個月。全案可上訴。

判決書指出，小美當時聽到夏男說無法把自己單獨留在管理櫃台，便不疑有他，一同前往地下一樓廁所，而夏男上完廁所後，向小美表示想給她看一樣東西，但遭小美拒絕，夏男隨即將她推入男廁內，並表示：「好久不見」、「抱一下」等語句，上前擁抱小美，當下小美舉手阻擋夏男，但夏男無視她直抱著，她敷衍回抱夏男後，立即將他推開。

小美以為脫離險境，不料，夏男未停止騷擾行徑，將他的褲子解開裸露自己的生殖器，並拉著小美的手去觸摸自己的下體，對她猥褻得逞。夏男明知小美已大喊「快點開門」，卻拖延許久才將褲子穿上，打開廁所門，事後，小美沒有馬上離開，前往一樓質問夏男在廁所發生的事情是怎麼了，而夏男矢口否認，直說是開玩笑的。

夏男表示，小美的確有來大樓探班，卻否認自己猥褻犯行一事，並強調若照小美的說法，為何當時她在事發後，仍於現場待了20至30分鐘後才離去，且事發後一個多月才報警，也未見到小美向大樓內住戶求助。

法官透過監視器畫面，確認與被害人小美提到的情節相符，此外，從通訊對話紀錄層面來看，小美後來傳訊息給夏男：「是不是覺得我很好騙？所以對昨天對我做那種事」、「真的把我當朋友？還是他媽的一直以來都是你意淫的對象」，夏男一開始傳「乖」一字，想安撫小美心情，並開始轉移話題，試圖不想與小美提到事件的經過，夏男遲遲不回答，小美更爆氣怒罵：「你以為把那根露出，我會讓你上？」，夏男的回答「只是想說抱抱你自己來而已 」，還否認並沒有拉小美手去觸摸下體。

夏男辯稱，這句話「只是想說抱抱你自己來而已 」其中的「抱抱你自己來」幾字是夏男當下因職務繁忙沒空回覆，而誤觸手機螢幕鍵盤，經系統自動選字送出的，並非自己原意，然而法官透過通訊對話紀錄得知，小美的回覆、質問字句，顯示著夏男並不是誤觸鍵盤，且對話內可以看到數次夏男的迴避、轉移話題，不採信夏男當時忙於工作的說法。

法官認為夏男違反被害人小美意願，上前擁抱並且在小美拒絕後，他還將褲頭拉開裸露生殖器，拉著小美去觸摸，對此經台北地方法院審理後，依照強制猥褻罪，判夏男有期徒刑1年3個月。全案可上訴。



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