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16吋MacBook Pro喇叭有「啪啪聲」　蘋果：軟體問題　會在之後的更新中修復

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▲▼16吋MacBook Pro。（圖／達志影像／美聯社）

▲16吋MacBook Pro的早期購買者反映，只要按下暫停、快轉，電腦喇叭就會發出「啪啪」的聲音。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果上月於官網正式發布了16吋MacBook Pro，不過推出不到短短一個月的時間內就陸續有災情傳出，包括喇叭爆音及螢幕殘影等問題。據外媒報導，蘋果正在調查16吋MacBook Pro的喇叭異常問題，並計畫於未來的軟體更新中修復該問題。

據16吋MacBook Pro的早期購買者反映，他們利用該設備播放任何音樂或影片時，手動停止播放、跳轉或關閉都會聽到一個來自喇叭的「啪啪聲」（popping sound）。稍早科技網站《MacRumors》取得蘋果內部文件報導，蘋果已開始針對此問題進行調查，計畫在之後的更新中提供此修復程式。

蘋果與授權維修中心共享的內部文件新增一則標題為「如果客戶的MacBook Pro（16吋，2019年）在停止播放音樂時聽到啪啪聲」的文件，內容寫道：「在使用Final Cut Pro X、Logic Pro X、QuickTime Player、Music、Movies或其他應用程式播放音樂時，用戶可能會在停止播放後聽到一個來自喇叭的啪啪聲。蘋果正在調查該問題，計畫在將來的軟體更新中進行修復。」

蘋果也在文件中提醒授權維修中心，不要設置服務或更換用戶的電腦，因為這是與軟體有關的問題。

目前網路上已有一個暫時緩解此狀況的方法，即開啟16吋MacBook Pro中的QuickTime Player並開啟聲音錄製。並不用真的啟動錄音，僅需確保這個程式開啟中即可。

16吋MacBook Pro喇叭傳出「啪啪聲」　開始、暫停、跳轉都有

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