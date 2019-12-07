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後繼機款不叫「iPhone SE 2」！　蘋果平價新機命名曝光

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▲▼ iPhone SE。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果將於明年第一季推出iPhone SE的後繼機款，日本部落客爆料該機款可能稱作「iPhone 9」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

市場預期蘋果將於明年第一季推出iPhone SE的後繼機款，而稍早有消息稱，這款配備4.7吋LCD螢幕的小手機將被命名為iPhone 9，而非iPhone SE 2。外媒指出，這項消息對iPhone SE的粉絲來說可能是個打擊，因為他們已經等待其後繼機款4年了。

據傳蘋果將於明年春季發布iPhone SE 2，該機款的外觀與硬體規格將與iPhone 8相似，並配備A13 Bionic處理器。日本部落客《Mac Otakara》稍早發布文章指出，目前尚不清楚該機款是否會採用2×2 MIMO架構的802.11ax Wi-Fi（Wi-Fi 6），但鑑於該機款的外型與iPhone 6至iPhone 8的設計語言一致，因此不太可能延續「iPhone SE」的產品名稱。

《Mac Otakara》引述知情人士說法，iPhone SE 2於明年可能會以「iPhone 9」的名稱推出。預計該機款將配備3GB RAM，與初代iPhone SE相同，不支援3D Touch，但將配備Touch ID。

對此，科技網站《MacRumors》指出，「iPhone 9」肯定是更適合該設備的名稱，因為從目前消息看來，它更像是iPhone 8的後繼機款而非iPhone SE的後繼機款。配備4.7吋螢幕將比iPhone SE的4吋更大，這一點可能會令一些小手機愛好者失望。

《BGR》整理了目前關於該機款的傳言，該機款將採前後單鏡頭設計，有64GB及128GB兩種儲存空間選項，並有太空灰、銀色及紅色3種供選擇。據先前天風國際證券分析師郭明錤的報告，該機款起售價約為399美元（約新台幣1.22萬元）。

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