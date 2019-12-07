iPhone 11充電殼相機快門按鍵「按了沒用」？蘋果回應：作業系統要iOS 13.2以上

▲蘋果iPhone 11 Pro Max的聰穎電池護殼。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果在適用於iPhone 11系列的聰穎電池護殼（Smart Battery Case）上裝置了能啟動「相機」App的「專用相機按鈕」。不過卻陸續有消費者反映該按鈕無法使用，對此蘋果回應須先將手機作業系統升級至iOS 13.2或更高版本。

蘋果上月於官網釋出了適用於iPhone 11系列的聰穎電池護殼。這款新殼除了能延長手機續航外，與過去不同的是，蘋果在手機殼的左側添增了一顆專用的相機按鈕，無論iPhone是鎖定還是已解鎖，都能啟動「相機」App。目前該手機殼已於部分國家發售，但科技網站《MacRumors》報導指出，有不少消費者反映該按鈕根本無法使用，對此蘋果回應建議用戶將iPhone作業系統升級至iOS 13.2或以上版本，否則相機按鈕將無法正常運作。

此外，蘋果也提醒用戶，為避免誤觸，快速按下按鈕將不會啟動「相機」App，需「按住」該按鈕手機才會自動將「相機」App開啟，不過若用戶按住該按鈕的時間過長，手機殼也會自動關閉「相機」App並返回至「鎖定」畫面。

新一代的聰穎電池護殼與前代相比，除了鏡頭開孔較大以外，外觀上大致相同，能支援Qi無線充電及USB-PD有線快充，在提供手機額外50％續航力的同時，也能夠保護好手機。

這系列的iPhone 11配件目前已在蘋果官網上架，iPhone 11的聰穎電池提供了黑、白兩種選擇；而iPhone 11 Pro與Pro Max則多推出一款「沙粉色」，看起來相當漂亮、新穎。這款配件定價為4290元，但目前台灣官網上未發售。

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