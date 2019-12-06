16吋MacBook Pro喇叭傳出「啪啪聲」　開始、暫停、跳轉都有

▲16吋MacBook Pro性能達到「怪獸」等級。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果上個月於官網正式發布了16吋MacBook Pro，新機款內建了重新設計的剪刀式結構鍵盤，並搭載高傳真六揚聲器系統，配備振動抑制低音喇叭，整體性能達到「怪獸」等級，售價8.99萬起。不過最早一批購買者卻在其中發現一些令人失望的瑕疵。

據16吋MacBook Pro的早期購買者反映，他們利用該設備播放任何音樂或影片時，手動停止播放、跳轉或關閉都會聽到一個「啪啪聲」（popping sound）。目前在蘋果支援上有220人表示自己遇到相同的問題，科技網站《MacRumors》的論壇上也有一長串關於此問題的討論。

專門發布與影音剪輯相關內容的科技網站fcp.co上個月便提出這個問題。根據fcp.co的文章內容，當他們開在使用Final Cut Pro X及Catalina，只要按下空白鍵暫停或開始播放時便會出現惱人的「啪啪聲」，不過有趣的是，當他們使用QuickLook或QuickTime Player播放音樂時，便沒有這個問題。而網友gymnast79也在蘋果支援貼上自己拍攝的影片，根據影片內容，用戶利用16吋MacBook Pro撥放YouTube影片時若跳轉影片內容即會出現一個「啪啪聲」。

目前為止蘋果尚未對此問題做出正式回應，不過據外媒說法，蘋果官方已知曉此問題，並正在採取修復措施。而稍早前有網友提供一個可以緩解此狀況的辦法，即開啟16吋MacBook Pro中的QuickTime Player，「不用開啟任和影片，只要保持此視窗開啟，就可消除那個『啪啪聲』。」

《The Verge》報導，除上述問題外，16吋MacBook Pro用戶也對其螢幕反應時間明顯較慢而感到不滿，這可能會導致用戶在滾動MacBook Pro畫面時出現殘影（ghosting）。此問題同樣在《MacRumors》論壇上引起廣泛討論，一些從2014年、2015年的15吋MacBook Pro升級而來的用戶指出，他們的舊機款並沒有出現這樣的問題。

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