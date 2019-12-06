蘋果「尋找」App立功！遠端控制Apple Watch發出聲音　當場人贓俱獲

▲Apple Watch遺失可透過「尋找」App尋回。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果的「尋找」App是蘋果產品中相當實用的功能之一，可用於尋找遺失的裝置如iPhone、iPad、AirPods等，日前也有用戶使用此功能來「抓小偷」。

據科技網站《Patently Apple》報導，加州羅斯維爾警方於本周捕獲兩名竊取Apple Watch的嫌犯。據報導，警方於周三（4日）在一停車場的露營車上尋獲21歲的Elijah Filson和38歲的Jacob Cummins，兩人都處於緩刑期間。

而根據《Fox》的進一步報導，當警察在搜索露營車時，Apple Watch的持有者透過的「尋找」App定位該裝置，並使其發出聲音。最終成功讓警方在露營車後方的一個櫃子內找到失竊的Apple Watch。

《9to5Mac》報導指出，若用戶有透過iPhone事先設定了「尋找」功能，已配對Apple Watch上的尋找功能則會自動啟動。用戶可在iPhone上開啟「尋找」App，查看手錶位置，然後在靠近其位置時點選App上的「播放聲音」。不過，若裝置當前為離線狀態，則需等到裝置連線至網路時才會播放聲音。若用戶未持有iPhone、iPad及Mac等其他蘋果設備，也可線上透過iCloud啟動「尋找」功能。

▼已配對Apple Watch上的尋找功能將會自動啟動。（圖／取自蘋果官網）

事實上，竊取Apple Watch是一件相當愚蠢的事。因為蘋果的「啟用鎖定」（Activation Lock）功能，使其即便失竊也能防止他人使用。

用戶在已配對的設備上設定「尋找」時，便會自動開啟「啟用鎖定」功能，在此情況下，其他人必須取得已配對設備的Apple ID和密碼才能從原先配對的iPhone上取消配對Apple Watch、與新的iPhone配對或關閉裝置上的「尋找」。

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