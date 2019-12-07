熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友「放開那男人」

圖、文／新竹市政府提供

新竹市立動物園超高人氣河馬樂樂真人版登場，由新竹市林智堅市長親自授證「行銷大使」，沒想到昨（6）日河馬樂樂真人版一出場，展現活潑好動性格，不但一屁股壓在林智堅身上，讓向來嚴謹內斂的小智市長，忍不住臉紅大喊「救人啊」、「幫我叫救護車」，行銷大使樂樂更在小智市長致詞時，突然緊緊熊抱，也引發網友暴動，留言吶喊「放開那男人」、「羨慕河馬」。

面對人氣超高、圈粉無數的小智市長，樂樂難掩興奮，在市長講話時忍不住從背後「熊抱」他，被主持人制止後，還鬧脾氣跑去角落畫圈圈。沒多久又忍不住跑回場內搶著拍照，一屁股坐在林智堅市長身上，讓全場驚叫連連。

影片PO上網後，網友們紛紛表示「好可愛」、「羨慕河馬」、「如果我是樂樂，我也會失控」，甚至有許多「堅粉」跳出來怒酸「放開市長讓我來」、「內餡等下上警車囉」！

這位剛上任的新竹市「行銷大使」河馬樂樂，穿著生態解說員的服裝、頭戴遮陽帽、打上童軍領巾、揹著印有「樂樂」字樣的背包，為了盡責擔任行銷大使，還先到市長室報到、見習記者會，體驗竹市公園裡的遊樂設施、到飯店學習迎賓禮儀、並向同仁請教擔任行銷大使的各種技巧；不過大概是因為太認真了，樂樂還不小心被「偷拍」到累癱躺在市長室的模樣！

「新竹市的未來就交給樂樂行銷了！」林智堅市長親自頒發「行銷大使」背帶給樂樂，歡迎他加入市府團隊，希望活潑的樂樂能替市民朋友帶來溫暖與歡笑，並讓更多人認識新竹的美好。

市府也預告，未來市府舉辦大型活動，將不定時放出「野生」樂樂，擔任行銷大使全市走透透，不論在新竹市立動物園開幕期間，或未來的台灣設計展、台灣燈會等大型活動，都可以看到他的身影，請大家密切注意野生樂樂出沒！