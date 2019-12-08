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「下架吳斯懷」是在喊爽的？　蔡壁如嗆：民進黨只出一張嘴

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▲▼柯文哲出席李旻蔚競選總部成立，柯文哲與蔡璧如聯訪。（圖／記者葉南州攝）

▲蔡壁如。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如7日在臉書發文炮轟，民進黨最近狂打「下架吳斯懷」的口號，但吳斯懷「被下架」的機率比被雷打到還低，民進黨是在喊爽的嗎？當然不是。她直指執政黨只需出一張嘴，「我說真心話執政黨真的很會選舉」。

蔡壁如指出，民進黨最近狂打「下架吳斯懷」的口號，但吳斯懷排名國民黨不分區第四名，「被下架」的機率根本比被雷打到還低，民進黨是在喊爽的嗎？當然不是。

蔡壁如認為，這類口號最大目的在於激化「國民黨討厭度」，好影響國民黨的政黨票，但即使票源都轉投小黨，在不分區「大黨紅利」保障下，國民黨「被流失」的席次，十之八九會落入執政黨口袋，小黨最終還是看得到吃不到。

蔡壁如直言，而且執政黨只需出一張嘴，不必提出更多政策，甚至自己的政黨票也不用增加，就有機會拿到更多席次，「我說真心話執政黨真的很會選舉」。

蔡壁如提到，反觀國民黨，雖然也喊出「下架柯建銘」企圖反制，但聲勢明顯弱很多⋯「國民黨，你打選戰可以更認真一點嗎？請加油，好嗎！」

蔡壁如說，很多人認為台北市長柯文哲組黨是為參選2024佈局暖身，但其實他之前已多次表明，台灣政治文化不改革，誰來當總統都沒用，所以我們也可以更務實一點來看，民眾黨2020選的好，考慮2024才有意義，選的不好，哪來2024呢？

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