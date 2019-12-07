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新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看哭幻滅：明天要訂婚了　網傻爆：會卡住

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▲▼新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看幻滅：明天要訂婚了　網傻：根本雜物間　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲新娘房差很大！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「我第一次看到這種新娘房！」台中一名女網友分享勸世文，哥哥嫂嫂準備宴客，怎料前一天看宴會場地時，才發現新娘房空間小如「摸乳巷」，接著比較隔壁新娘房夢幻格局，小倆口再度眼神死，真誠呼籲其他新人們，「千萬千萬要確認餐廳的一切！除非你要先累積經驗再結第二次！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，哥哥今（7）日將迎娶美嬌娘，小倆口婚宴餐廳老早就訂好，怎料昨日確認場地時，「餐廳才跟他們說『這就是你們的新娘房喲』」哥哥嫂嫂一看爆傻眼，期待的一顆心瞬間涼了一截。

請繼續往下閱讀...

奇葩照片可見，左側橘系暖調的深長房間，就是嫂嫂的新娘房，寬度只有兩張椅子，屆時親友想看看新娘子，彼此通行時勢必擠爆；相較另一間新人房，室內空間幾乎大3倍，更是夢幻藍綠色調的「Tiffany藍」。

原PO笑虧，「怎麼跟隔壁新娘房差這麼多？灰姑娘是嗎？」人生最美好的回憶，恐怕就因新娘房成為不可抹滅的遺憾，「提醒要結婚的朋友，千萬千萬要確認餐廳的一切！除非你要先累積經驗再結第二次！」

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▲▼新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看幻滅：明天要訂婚了　網傻：根本雜物間　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲哥哥嫂嫂欲哭無淚！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲▼新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看幻滅：明天要訂婚了　網傻：根本雜物間　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，眾多網友也驚呆了，「新娘房最重要的是要有廁所」、「雜物間改裝吧」、「可能對方新娘比較寬」、「這是走道吧= = 」、「這感覺比較像臨時增設的」、「這摸乳巷吧」、「也太窄了吧，最好新娘和新秘都這麼瘦，而且新娘的禮服很厚重，這樣感覺很難進出耶」、「感覺穿禮服澎裙會卡住，而且攝影師無法進去拍照」、「這是陽台改造的吧」。

▲▼新娘房「狹如摸乳巷」！新人一看幻滅：明天要訂婚了　網傻：根本雜物間　（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友替新人幫QQ！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不過其他人認為，當初預定場地時，就要跟業者約法三章，「 錢、桌數、時間決定一切」、「有時候桌數也會影響房間大小」、「 可能桌數不一樣的，那邊可能是上萬桌一桌八萬八的」、「傻眼，是只請6桌嗎」、「下訂之前就要談好並參觀確認，我談到2間休息室」。

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