外送加點季節時蔬…收到一袋「翠綠生菜」野味包不住！　網笑：原來是叫菜攤

▲生菜還用陽春的塑膠袋直接包住。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

台北一名女網友昨天半夜肚子餓，於是訂了消夜外送，想說加點一份菜單上的「季節時蔬」，原本以為會是高麗菜、花椰菜這類燙青菜，怎料餐點送到時，外送員竟然拿著一整包「生菜」給她，外頭還套上台味十足的塑膠袋，看起來就像剛剛去一趟菜市場買完菜，讓她實在哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，一般人看到菜單上寫季節時蔬，直覺都會是已經烹調好的青菜，想不到她收到的卻是用塑膠袋包起來的生菜，雖然看起來鮮脆爽口，但店家洗完就直接裝入袋，完全沒經過川燙或調味，如果真的是生菜沙拉，至少也該附上醬汁來搭配，整包翠綠模樣讓她不知道該如何下手，似乎是要她自己把這包生的食材DIY煮熟。

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▲網友猜測原PO應該是點火鍋，店家才會附生菜讓她自己煮。（示意圖／ETtoday資料照）



照片曝光後，不少網友笑說，「笑死，還是他拿錯了，那是他阿母給他晚上煮薑母鴨加菜用的」、「難得半夜看到食物照不會感到肚子餓」、「新鮮喔」、「生菜沙拉加減吃」、「原來有菜攤」。

也有人猜測，原PO可能點的主餐是火鍋，所以加點的配料才會是生的，需要自己把鍋底倒入鍋中加熱，在把青菜放進去燙熟，「火鍋店？所以要自己煮的意思嗎」、「你主餐點火鍋吧」、「要自己下菜才像吃火鍋。」

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