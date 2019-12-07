花蓮幸福聖誕城市集免帶現金可消費　限量5萬Q幣上網搶

▲▼聖誕市集將有50個特色攤位，為全台唯一全場域提供多元支付服務的聖誕市集。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於12月19日至25日舉辦「2019花蓮幸福聖誕城」活動，包含今年全台最大教堂3D光雕投影秀及全台唯一全場域提供多元支付服務的聖誕市集等多項活動，花蓮縣政府也化身聖誕老公公於活動前發送聖誕禮物，於12月10、11日及17、18日連續兩周的周二、周三贈送價值100元的「花蓮好Q」Q幣，Q幣可於聖誕市集折抵消費，歡迎民眾至花蓮好Q官網領取聖誕禮物！



花蓮去年首次舉辦聖誕活動獲得好評，今年再度與花蓮美崙浸信會在白燈塔公園舉辦「花蓮幸福聖誕城」活動，浪漫的9公尺高聖誕樹已於12月1日點亮， 12月19日至25日主要活動登場，包括2019年全台最大教堂3D光雕投影秀、聖誕市集、聖誕音樂會、聖誕慶祝會等多項精彩可期的活動。

21日更有全台唯一麋鹿復古車聖誕遊行，200台復古機車將於下午5 點將從花蓮最夯的拍照打卡點-新天堂樂園貨櫃屋星巴克出發遊行，行經東大門夜市、松園別館等景點，6點抵達白燈塔公園。





此次活動聖誕市集將有50個特色攤位，為全台唯一全場域提供多元支付服務的聖誕市集，讓縣民及遊客不用帶現金、可使用Line Pay、街口支付、apple Pay、信用卡、悠遊卡等各種支付方式消費。

此次市集最大亮點是結合「花蓮好Q」數位消費券，透過Q幣可實際在市集消費，縣府於12月10、11日及17、18日發送Q幣，中午12時開搶，每日限量500組，每組100點，歡迎全國民眾登入花蓮好Q官網（網址：https://howQ.hl.gov.tw） 領取，持Q幣、逛市集!



【花蓮好Q贈點活動-花蓮聖誕市集限定】

◎搶幣方式

1. 民眾請先至花蓮好Q官方網站(網址:https://howQ.hl.gov.tw)註冊為Q粉。

2. 點選參加活動(填手機號碼等資料)。

3. 輸入簡訊內序號(每一手機號碼限領取乙次)，即可獲得100點Q幣。



◎使用規則

1. 限於聖誕市集使用，登入花蓮好Q會員並出示QR-Code，即可折抵商品。

2. 使用期限：108年12月19日至12月23日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！