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花蓮聖誕城亮燈19日活動開跑　麋鹿復古車21日遊街

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▲▼高達9公尺色彩繽紛的聖誕樹，宣告12月聖誕月開跑。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

高達9公尺色彩繽紛的聖誕樹，宣告12月聖誕月開跑。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2019 花蓮幸福聖誕城」1日擧辦聖誕樹亮燈儀式，由花蓮縣長徐榛蔚、美崙浸信會蔡志堅主任牧師等，一起點亮高達9公尺色彩繽紛的聖誕樹，宣告12月聖誕月開跑。

花蓮幸福聖誕城19日至25日主要活動陸續登場，包含2019年全台最大教堂3D光雕投影秀、最智慧的聖誕市集、聖誕音樂會、慶祝會、麋鹿復古車遊行等多項精彩活動。今年花蓮幸福聖誕城最受矚目的，莫過於創下2019年2個「全臺之最」及1個「唯一」：

一、2019全台最大教堂3D光雕SHOW
以3D投影光雕於花蓮美崙浸信會牆面上演出，以「光」作為主軸，運用3D立體建築翻轉，虛實結合，呈現花蓮地方文化特色、多元族群融合，並以繪本形式呈現聖誕故事，運用高達30,000流明數的投影機，光雕的呈現明亮耀眼，3D光雕投影秀將於12月19日至24日每日19：00、20：30、21：00展演，演出時間約7分鐘，歡迎各地民眾前來欣賞全台最大教堂3D光雕秀。

▲▼高達9公尺色彩繽紛的聖誕樹，宣告12月聖誕月開跑。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

二、全台最智慧的聖誕市集-全攤位多元支付
今年花蓮的聖誕市集有別於過往傳統，將於12月19日至23日每日18：00在白燈塔公園溫馨上市，現場有超過50個攤位提供在地美食及手工藝品，是首度結合同時也是全臺唯一全部攤位提供多元支付服務的聖誕市集，另外只要於12月10日、11日、17日及18日登錄「花蓮好Q」官方網站註冊會員，並於花蓮好Q贈點活動點選「參加活動」，即可獲得100點好Q點數，1點等於1元，可於聖誕市集消費抵用，共2,000組，數量有限要搶要快。

▲▼高達9公尺色彩繽紛的聖誕樹，宣告12月聖誕月開跑。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▼民眾戴上聖誕帽互道聖誕快樂，相當熱鬧溫馨。

三、全台唯一擁有麋鹿復古車遊行的聖誕節慶
聚集200組全台各地的國民車友，在車頭戴上麋鹿造型的裝飾，於12月21日(星期六)14：00至17：00在新天堂樂園進行車聚展示，並於17：00開始進行聖誕主題遊行，路線從新天堂路線出發至白燈塔公園，行經太平洋公園、東大門夜市、花蓮鐵道文化園區、將軍府、松園別館等，復古車款搭配可愛的造型，強烈的反差感激盪出不同於以往的遊行模式，歡迎民眾追隨麋鹿車的腳步，來花蓮各景點與麋鹿車一起拍照打卡過聖誕。

▲▼高達9公尺色彩繽紛的聖誕樹，宣告12月聖誕月開跑。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮幸福聖誕城活動內容相當豐富，12月19日至23日每日19：30還有由金曲歌王-王宏恩、倪子鈞(小馬)、安心澐及其他在地歌手與團體演出的「聖誕音樂會」，「聖誕燈塔彩繪」則在活動會場準備了白燈塔及彩繪工具，讓大小朋友一起「同樂繪」!12月21、22及24日的「聖誕節慶祝會」邀請到基督教界最具代表性的演出團體-「黑門山上的劇團」為大家演繹精彩表演的聖誕故事。12月25日最後在最美教堂的燭光中進行吟詩禱告、獻聲祈福進行「聖誕子夜燭光敬拜」，歡迎民眾一起共度這最溫暖幸福的聖誕夜吧!

此外，花蓮縣政府也舉辦FB分享抽獎活動，即日起至12月4日在「花蓮幸福聖誕城」 FB粉絲專頁做以下3個小小動作，即有超大機會獲得花蓮福容飯店住宿券或花蓮溫泉泡湯券，獎項共102組！

更多精彩內容請至花蓮縣政府觀光資訊網活動網頁查詢。http://tour-hualien.hl.gov.tw/news/latest/727

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