政協委員進入總統府跟馬英九合照　蔡英文：滲透無所不在





▲馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

陸軍退將羅文山擔任中華黃埔四海同心會會長期間，涉嫌收受中國大陸政協委員許智明千萬元政治獻金，協助前總統馬英九競選2008年總統，遭到判刑二年半，對此，總統蔡英文7日受訪時表示，這正代表中國大陸對台灣的滲透無所不在。

根據四海同心會官網，羅文山在2008年12月23日帶著許智明等人進入總統府，馬英九接見並與其合照，不避諱許智明具中國大陸政協委員身分的敏感性。馬英九辦公室回應，馬英九兩次競選總統所收受政治獻金，均據實向監察院申報，屬政府公開資訊，任何人如有質疑，都可上網查詢。

▲退役陸軍中將羅文山。（圖／翻攝自臉書社團法人中華黃埔四海同心會）

總統蔡英文7日受訪時表示，這說明幾件事情，中國大陸對於台灣的滲透其實是無所不在，不能夠全然不慎防，能夠公然進入總統府這件事情，確實要做一個警惕，「不能毫不慎防的讓中國大陸的人員隨意進出總統府，確實是不好的事情。」

蔡英文強調，正因如此，要在反滲透上面加強相關工作，例如國安五法通過，以及反滲透法等一連串努力，社會大眾及政府工作人員都要格外警覺。

羅文山涉嫌於2008年、2010年、2012年，分別收受許智明各50萬、100萬、10餘萬元港幣的政治獻金，做為四海同心會的會務使用，不僅未於2個月內辦理繳庫也未向監察院申報，還擅自挪用捐獻，將其中部分捐款存入自己與妻子帳戶，過了許久才匯入四海同心會專戶，且匯入與收受的款項數額顯有出入，因此被依涉違反政治獻金法與業務侵占罪起訴。

全案歷經3年多審理，羅文山先前出庭辯稱，收到的款項是幫許智明刊登廣告支持前總統馬英九連任總統，還有一部分是許智明來台時招待他使用，對於被控侵占百萬只說是想靠個人定存，替四海同心會增加一些利息收入。然而，檢方調查發現，許智明匯款的水單上寫明「捐獻」，而廣告與招待只佔一小部分，其他大部分皆流向不明。

法官最後依羅文山犯4次政治獻金法，分別判處1年2月、10月、10月、8月徒刑，同時也犯業務侵占罪，處10月徒刑，合併刑期為2年6月徒刑，並褫奪公權2年，另外還要沒收同心會違收的838萬5千元。