為李旻蔚站台痛哭　李余典：若民進黨開鍘是沒人性、沒血沒淚

記者楊亞璇／新北報導

民眾黨新北市三重區立委候選人李旻蔚7日舉行競總成立大會，民眾黨主席柯文哲到場支持，身為父親的民進黨新北市議員李余典也現身站台助講，講到激動處更哽咽落淚。對於民進黨恐以黨紀懲處，李余典強調，難道親情比恩情差嗎？認為社會自有公斷，如果開除黨籍，他認為民進黨是沒有人性、沒血沒淚。

▲李余典參加李旻蔚競選總部成立大會。（圖／記者楊亞璇攝）



李余典致詞表示，小弟不是神秘嘉賓，這段期間大家了解，「只能寫老爸李余典，不敢名正言順寫新北市議員李余典，說新北市議員李余典，連民進黨團都要把我開除，我多怕啊」。

李余典說，現在父女不敢相認，要遠遠地看，看三重的女兒李旻蔚昨天跟學姊， 雨這麼大、這麼冷在車上沿路掃街拜票，「看在阿典跟她媽媽心內，是真的很難過，一個孩子三十而立，敢承擔三重的... 雨這麼大，不怕苦拜票」此時李余典心疼地落淚，頻頻拿手帕拭淚。

李余典說，身為老爸老媽是真的不捨，我們希望不要讓孩子承擔這條坎坷的路，感謝柯市長要栽培這孩子。在台下的李旻蔚也哭了，隨後李旻蔚上台給予父母親擁抱。

李余典事後被問到會不會擔心民進黨有動作，他強調，父親總是父親，還是順其自然，「難道親情比恩情差嗎？親情比恩情價值不好嗎？」，社會自有公斷。

▲李余典參加李旻蔚競選總部成立大會，受訪時仍在拭淚。（圖／記者楊亞璇攝）

他說，黨中央怎麼處理，「我尊重嘛，順其自然啊」，至於是恐遭民進黨開除黨籍，李余典說，尊重，「如果說那麼沒有人性的政黨，那，what？對不對」，一個父親到現在還是用父親（指競選背心），要怎麼樣？當初他們恩情有沒有處理？我們親情要處理，這政黨可能就是沒血沒淚。

李旻蔚指出，他覺得女兒要出來為國家出來做事情，為地方的區域做事情，我們一直以來在三重服務25年，很多都是從小看她長大的叔叔，伯伯，他們也是很開心看到世代傳承，年輕出來為這個地方為台灣做事情，相信他們都是自發性過來的。