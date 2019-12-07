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影／入冬首發低溫特報！新北等5縣市亮「黃燈」　低溫恐探10度以下

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記者李宜秦／台北報導

受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今日至9日清晨各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象局發布入冬以來首發低溫特報，針對全台5縣市包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣亮起低溫「黃燈」警示，平地最低氣溫將至10度以下。

▲▼低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

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氣象局表示，今日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以北、東北部地區及金門有局部11度左右低溫發生的機率；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東北部地區及北部山區有零星短暫雨。今、明兩天東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率。

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今明兩天氣溫偏低。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局從11月1日開始，低溫特報新增3種燈號示警，分別是「黃色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏10度以下，屬於寒冷等級；「橙色」燈號，代表平地氣溫降至攝氏6度以下，屬於非常寒冷等級；「紅色」燈號，代表平地氣溫連續24小時低於攝氏6度，屬於嚴寒等級。不過，新訂低溫特報中，馬祖地區因緯度較高，當地冬季氣溫較其他地區低，發布低溫特報之氣溫門檻較上述門檻低4度。

▲▼低溫特報。（圖／氣象局）

▲今年冬天氣象局新增低溫燈號預警。（圖／氣象局）

ET快訊
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