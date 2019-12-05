豪大雨再下一天…冷氣團夜襲！中部以北急凍「最低10°C」　一張圖看一周天氣

▲冷氣團明夜襲！中部以北急凍「最低10°C」。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

大陸冷氣團南下，中央氣象局表示，6日全台依舊濕冷有雨，北東下雨時間長，有局部豪大雨出現機率， 入夜後冷氣團報到，溫度會再下降，預估7日（周六）一整天至8日（周日）清晨達到最強，加上輻射冷卻效應作用，中部以北、東北部沿海空曠地區低溫將下探10度；3000公尺以上高山6日最有機率降雪。另針對北北基宜4縣市發布大雨特報，晚間至6日有局部大雨發生機率。

氣象局預報，6日東北季風及南方雲系持續影響，依舊濕冷，北部、東北部水氣多，下雨時間長，仍有機會出現累積性的大雨或豪雨，入夜後有新一波大陸冷氣團南下，溫度再下降，西半部、東北部低溫約13度，花東約16度上下。

請繼續往下閱讀...

▲▼豪大雨再下一天！一張圖看一周天氣。（圖／中央氣象局、NCDR）



氣象局表示，大陸冷氣團強度在7日至8日清晨最強，但水氣減少，北台灣陰有短暫雨，中南部則恢復多雲到晴，8日及9日早晚有輻射卻效應，早晚溫度偏冷，中部以北、東北部最低溫下探10至14度，其他地區14至16度。到了9日（下周一）起冷氣團減弱，回復晴朗穩定好天氣。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，入夜到6日氣溫還會再下降，3000公尺以上高山下雪機率很高，很值得期待；至於北冕颱風將減弱成熱帶低壓，但其水氣持續籠罩全台，濕濕冷冷，迎風面北海岸受地形抬升影響，有較大雨勢，「應該會下到7日清晨，白天後開始好轉」，7日受冷氣團影響，沿海空曠地區平地可能降到10度，9日之後回暖晴朗，未來一周天氣將從濕冷轉乾冷，接著回暖。

天氣風險公司總經理彭啟明也貼出未來4天預報圖分析－

12/6（周五）：下午後除了北部、宜蘭外，各地雨勢逐漸緩和，晚間轉多雲偶有飄雨的天氣。北部仍持續濕冷，降雨空檔不多。

12/7（周六）：各地逐漸見到陽光，北部在上午後也轉為多雲的天氣，本周第二波冷氣團也同時報到；晚間各地多雲到晴，氣溫下滑至13至16度，各地沿海風浪大，換成典型的乾冷天氣。

12/8（周日）：清晨最冷，北部、中部低溫13度，輻射冷卻效應下，中南部空曠地區低溫可能來到12度或以下，但白天會顯著的回溫，還是要留意日夜溫差。

12/9（下周一）：冷氣團逐漸減弱，由於影響的氣團是偏乾的性質，各地天氣大致穩定，每天的氣溫也逐漸回升。目前預報再下一波冷空氣是11日（下周三），但強度比較弱，下周暫時沒有明顯偏冷的訊號。