「司法女力」更上層樓！　女法官升任士林地院院長

圖文／鏡週刊

士林地院院長蔡彩貞任期將在2020年1月屆滿，司法院預定由刑事廳長蘇素娥接任，蔡彩貞原是司法院刑事廳長，負責推動國民觀審制，後來司法院改推國民參審制，由女法官蘇素娥接任刑事廳長一職，後來政策又修改為推動「國民法官」，目前仍在努力立法中，因階段性任務完成，蘇素娥升任士林地院院長，司法院刑事廳長則預訂由曾審過陳水扁案的美女法官彭幸鳴升任。

蘇素娥司法官30期結業，歷任台北地院法官、庭長、司法院刑事廳調辦事法官、高等法院法官、庭長，最高法院法官，曾審理過ETC弊案、拉法葉軍艦採購弊案，在拉法葉艦弊案中，蘇素娥與法官宋松璟、王偉光合議審理後，與檢方合力替我國追討百億元佣金。

許宗力就任司法院長後，認為蘇素娥在審判工作與司法行政都有不錯表現，因此找她擔任司法院刑事廳長，陸續推動國民參審及國民法官的立法工作，並完成刑事訴訟法關於夜間不審訊及聲押案被告律師可閱卷的相關立法，如今蘇素娥在國民法官立法已完成階段性任務，因此交棒給司法院少家副廳長彭幸鳴，少家廳副廳長一職，則預計由黃莉雲法官接任。

即將接任刑事廳長一職的彭幸鳴法官，在司法圈有俠女法官之稱，她任職士林地院時，審理八里桶屍命案，面對龐雜卷證，有效率地審理完畢，獲法界好評，後來轉任家事法官時，彭幸鳴還幫一位涉案的少年找到了失散10多年母親，2009年升任高等法院，即抽中陳水扁前總統案，認真仔細的辦案風格與行政能力，獲許宗力委以重任，接任刑事廳長一職，此人事案將在12月10日司法院人審會通過後正式定案。



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