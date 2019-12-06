湄公河土黃色變藍寶石色　水質變清澈卻「威脅生態平衡」

▲湄公河在建造水壩後，水位淺到露出沙丘，水質也變得清澈。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

泰國湄公河下游平時因為有沉積物堆積，所以會呈現泥土的黃褐色，最近卻清澈的照映出天空的藍綠色，水位也異常的低，讓人可以站在河中央的沙丘上。泰國環境專家表示，雖然湄公河呈現好看的寶石色，可能會因此吸引遊客，但也代表上游水壩出現問題，對農民和漁民帶來不好的影響。

根據美聯社報導，寮國上游的「札雅布里水壩」（Xayaburi Dam）從10月開始營運，阻止許多沉積物往下游移動，所以水質才會越來越清澈，但這也表示河流中能提供給植物和魚類的養分開始減少，會威脅到生態的平衡。

泰國瑪哈沙拉堪大學（Mahasarakham University, MSU）沙薩喬（Chanarong Setthachau）教授表示，沉積物變少之後，水會變得更加「飢餓」，水的流動力就會增大，對河岸和河床造成更大的侵蝕，甚至可能將樹木的根部拔起，破壞在河中建造的工程結構。

▲湄公河下游因為有沉積物，所以呈現黃褐色。（圖／達志影像／美聯社）

泰國最大的建築公司Ch.Karnchang PCL負責水壩工程的開發，耗時九年才完工，背後有六家泰國銀行資助貸款，斥資1,350億泰銖（約台幣1,360億元）興建。但他們否認自己是破壞的主因，表示已經花費6.4億美元，建造使沉積物流動的出口以及允許魚類通過的相關設施，以減輕對環境的負面影響。

居住在距離水壩下游800公里處，烏汶府（Ubon Ratchathani）農業村落的彭平（Daeng Pongpim） 家中以捕魚為生，她認為水壩造成生活極大的不便，「最讓我擔心的是水位一直在變低，我無法想像如果到了3月或4月，正值旱季高峰期的時候，我們應該如何靠捕魚生存。」

居住在水壩下游200公里處的帕拉克恩（Chaiwat Parakun）則表示，其實在多年前漁獲量就已經變少，和水壩的建造沒有直接關係，「湄公河正在失去豐富的資源，我無法理解要怎麼在這樣退化的環境中生存。」