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最正空姐愛吃雨來菇！丁采綸投入產業當村姑　入選農委會百大青農　

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▲曾擔任長榮空姐丁采綸，愛吃雨來菇，投入雨來菇產業，入選2019年農委百大青農 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲曾擔任長榮空姐丁采綸，愛吃雨來菇，投入雨來菇產業，入選2019年農委百大青農；林育先代表總統參選人韓國瑜、立法院顧問蘇清泉致贈賀匾（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾擔任長榮空姐的丁采綸愛吃雨來菇，為此辭掉工作，從台北搬來屏東縣滿州鄉，租地栽租房投入雨來菇產業，繳了不少學費，種出消費者吃得安全的雨來菇，入選農委會第5屆百大青農，屏東縣林姓宗親會副理事長林育先代表總統候選人韓國瑜、立法院顧問蘇清泉院長致贈賀扁，祝福她未來雨來菇產業，穩定發展。

▲曾擔任長榮空姐丁采綸，愛吃雨來菇，投入雨來菇產業，入選2019年農委百大青農 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼丁采綸行銷雨來菇。

▲曾擔任長榮空姐丁采綸，愛吃雨來菇，投入雨來菇產業，入選2019年農委百大青農 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「雨來菇」為陸生可食性藍綠藻，平常少見，但雨後常出現在乾淨、未受污染的山地草原上，原住民稱為上帝的眼淚，恆春在地餐廳業者，則稱呼為情人的眼淚，最常見的料理是雨來菇炒蛋。

▲曾擔任長榮空姐丁采綸，愛吃雨來菇，投入雨來菇產業，入選2019年農委百大青農 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼丁采綸種雨來菇。

▲曾擔任長榮空姐丁采綸，愛吃雨來菇，投入雨來菇產業，入選2019年農委百大青農 。（圖／記者陳崑福翻攝）

老家在台北的丁采綸，曾擔任過長榮空姐、保險業襄理，由於愛吃雨來菇，但在台北卻買不到，經滿州當地人的引導，發現原來雨來菇可以種植，且全年都有，因此，她毅然辭掉工作，帶著熱情南下滿州，租地租房投入雨來菇產業。

由於從未下田，這些年她繳了不少學費，為了就是要生產出讓消費者吃得安心的雨來菇。她說，此外，雨來菇營養價值極高，每100公克鈣含量是全脂牛奶的12倍，β胡蘿蔔素是木耳的4倍多，含有豐富蛋白質、多種維生素與磷、鋅、鈣等礦物質，依《本草綱目》記載：氣息甘、寒、無毒，明目益氣。。

多年辛苦終於有被看見，丁采綸入選農委會第5屆百大青農，期待未來在政府輔導下，讓雨來菇產業升級，並有能力協助當地產業發展，讓更多在地年輕人願意投入有機友善種植，一起愛地球，讓消費者吃得更健康。

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