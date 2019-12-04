農委會2法案通過後立委喊告　陳吉仲：告我等於告全台灣所有農民

▲農委會主委陳吉仲（左）回應國民黨立委曾銘宗提告，認為「告我等於告所有農民。」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院3日三讀通過動傳法、農產品生產及驗證管理法部分條文，針對先前指出國民黨阻擋法案的說詞，國民黨立委曾銘宗在上月22日提告農委會主委陳吉仲「妨害名譽」；而陳吉仲今（4）日回應，動傳法主要是為了防疫，例如在電子商務平台販售非洲豬瘟疫區的產品，可以立刻處理，因為防疫不只是一個月都不能等，其實一秒也不能等，若曾銘宗要提告，「他等於是在告所有的農民。」

農委會主委陳吉仲今（4）日出席「永續善農獎」頒獎典禮，他肯定所有入圍及得獎農民的付出，也期望透過這個頒獎，讓所有消費者知道，很多農民是默默扎實的在為這片土地耕耘，此外還希望這些優秀的農民能成為種子教師，輔導更多農民，生產的農產品都會有消費者願意採購。

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▲農委會主委陳吉仲今（4）日出席「永續善農獎」頒獎典禮。（圖／記者林育綾攝）

而現場有媒體提問，關於日前立法院三讀通過「動物傳染病防治條例部分條文修正案（動傳法）」及「農產品生產及驗證管理法部分條文」，陳吉仲曾在11月15日指出法案受到國民黨阻擋，如今法案通過，國民黨立委曾銘宗認為陳吉仲抹黑國民黨，喊告妨害名譽，陳吉仲則回應，其實2個法案在一個多月前經濟委員會時，所有政黨毫無疑意送出委員會，那時就認為應會順利通過。

陳吉仲也提到，《動傳法》通過後，當有人在電子商務平台販售任何非洲豬瘟疫區國家的相關產品，可以即刻處理，「防疫不只是一個月不能等，一秒也不能等」，他強調當時只是把事實情況陳述出來，「如果曾銘宗要告我的話，他等於是在告台灣所有農民，我們保護農民的權益和決心是不會動搖的。」