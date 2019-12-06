大酸韓國瑜「小心被關」、「今天講明天不算」　宋楚瑜青年對談火花多

▲總統候選人宋楚瑜出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

總統候選人、親民黨主席宋楚瑜6日出席「青聽我們說-2020總統大選青年論壇」，會中除了自我推銷外，還大酸國民黨對手韓國瑜「今天講完明天不算話」、「要管好自己的太太跟部屬」等，與現場的青年學子互動熱絡。會後受訪時，宋楚瑜強調，沒有在酸任何人，但一個好的領導人所需的條件，都是他自我要求，也是希望將來要做到的。

談到給自己打幾分？宋楚瑜說，還是要給年輕朋友自己打分數，但是可以很誠懇跟大家報告，他最大的特質就是誠懇跟用功，「我把所有青年朋友希望問的問題，都好好去消化，我也了解到，這些問題坦白講，都不是簡單的問題」。

宋楚瑜說，全世界的領導人面對的問題，都是這一類年輕世代的問題，我們可以看到氣候變遷的問題、人口結構的問題、經濟發展的問題。幾年前常聽到「城市外交」，如今則是「元首外交」，現在各國領導人都到處都在旅行，為解決經濟問題跟其他的國家領導人協調，「所以今天青年朋友問的問題中，最重要我們將來的國家領導人必須要有國際經驗，跟世界的領導人能夠去溝通」。

宋楚瑜說，剛剛特別談到政經分離，要改變我們外交的現狀不容易，但是要去跟其他國家了解台灣經驗跟他們結合，這個是我們可以做得到的。

宋楚瑜說，沒有在酸任何人，其他兩位對手都有他們的強項，也不見得都是一無可取。但做為一個好的領導人，所需要的那些條件，是他自我要求的，也是希望將來要做到，「政治資源要分享，更重要的，權力要分享，同時讓大家覺得這個國家不是一個人的，是我們共同的」。

最後媒體問到，今年選出的代表字是「亂」，宋楚瑜說，「真的是亂啊？不幸被我猜中，我原來就是在上面講」；他表示，今年為什麼亂？你看看，政黨在亂、提名在亂，但是更重要，你覺得我們現在經濟如果再不好好有作為的話，「讓我們都心慌意亂，這時要『定』，選一個好的總統，安定人心，人心固然思變，但是民心望治、民心思安，宋楚瑜和余湘會和大家好好努力」。