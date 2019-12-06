楊蕙如網軍案重挫綠營形象　資深媒體人曝：韓陣營一定後悔

▲韋安說，楊蕙如網軍的事件延燒後，韓陣營一定後悔。（圖／翻攝韋安臉書）



記者柯振中／台北報導

卡神楊蕙如的網軍事件近期不斷延燒，重挫了綠營的形象。對此，資深媒體人韋安表示，這起事件比想像中的還複雜，甚至蓋過其他議題；不但如此，韋安甚至直言「韓營一定後悔」。

檢警偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案件後，查出幕後指使者是卡神楊蕙如，雖然楊蕙如本人否認犯行，但北檢仍依據共犯手機的對話紀錄，認定楊是網軍頭。

楊蕙如的「網軍」事件近期不斷發酵，許多綠營人士出面澄清，楊蕙如與民進黨無關。對此，資深媒體人韋安指出，楊蕙如的網軍案對綠營的殺傷力，可能遠超打房、共諜案與砂石案對韓國瑜的影響。

▼「卡神」楊蕙如的網軍事件重挫綠營形象。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



韋安說到，楊蕙如與民進黨的脈絡關係相當複雜，不單與謝長廷有關，而林飛帆的回應甚至把傷口愈挖愈大，「不僅讓人聯想到賴清德在初選時被綠網軍修理，連卓榮泰、羅文嘉當初主張『公平初選』的人，也被修理，曝露出楊幕後藏鏡人非同一般。」

韋安說，楊蕙如的網軍案猶如2016年的周子瑜案，可能對選情起到化學催化作用，甚至超過其他議題，嚴重甚至會影響5％到10％的支持度轉移或觀望效應，「韓營一定後悔，怎麼把民調『蓋起來了』。」

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！