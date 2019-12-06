【瑪法達談星】12.04～12.10火象星座！獅子事業回穩　將有番作為

牡羊座、獅子座、射手座，本週（12.04～12.10）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

鳶飛魚躍，躊躇滿志。智慧宮迎來水星、太陽雙料加持，且成就宮還有歲星開啟為期一年停駐的這段期間，歲末年終將以事業漲停作收，高潮迭起、佳績不斷。與教育、學業、外文、文化、深造、旅行或應考有關議題，尤其將有佳音相繼傳來，或落點遠遠較預期為佳。危機有驚無險，機會源源不絕，贏家氣勢更是有增無減。事業拚搏儘管無絲毫僥倖，但抓住核心、化繁為簡，加上有力人士關鍵背書，前景極為看好。考績不俗好名遠播。財運大吉，消費購物與回饋皆物超所值。愛情是天光雲影徘徊。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

亂世稱雄，物極必反。守護星與海王星角衝的這段期間，正值年度「聚焦指數」巔峰，行事動見觀瞻、如墜迷霧，情緒體力皆頗覺負擔。有逃避難題或找錯取暖對象的傾向。所幸原則不失、自律尚嚴、做事有擔當，能在複雜工作環境運籌帷幄、撐住局面，事業走勢不只回穩，也將在藍海市場有番作為。千金散去還復來。愛情是冷卻的澎湃。

♐射手座（11月22日至12月21日）

呼風喚雨，君臨天下。繼上週守護星轉進財富宮開啟招財10年大運後，本週事業星進駐本命宮，形成太陽、事業星雙星護持的超強組合，是財富、事業成功雙引擎啟動，且相互拉抬的人生勝利組劇情。事業如魚得水、駕輕就熟，能在適當的市場時機，做喜歡且擅長做的事，回饋的不只是成就感、駕馭感，還有實質的獲利數字。可望重燃功利熱情，為高門檻、大目標奮戰，並一舉搶占下某成就高點。不驕不躁、樸實低調，但在細節透出不凡。成功帶旺財富，中長期極看好。愛情是幸福最佳密度。



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