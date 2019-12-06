【瑪法達談星】十二星座12.04～12.10運勢！靈活與風險分散才是生存之道

圖文／鏡週刊

淡出上週感恩節的歡樂與「啟動魔羯年」的嚴肅，本週節氣進入寒意刺骨的大雪，星象上則是水星繼太陽之後，轉進射手座，呈現太陽、水星雙星在射手座的局面。讓這段「射手座之月」中段，整體的象徵意義，除了慣有的好智、豪邁、率真、粗獷與寬容，還多了彈性較大、適應力與學習力都較強的生存智慧。

從星象角度解讀，大環境集體潛意識將在新年度「魔羯年」調性的嚴厲、理性與紀律背景中，透著「射手月」的開朗樂觀，並將出現上述水星進駐射手座象徵的靈活機巧與風險分散策略，尋求生存對應之道。

主要星象事件只有：12月8日的矛盾訊號—吉兆「金星╱海王星六合」與警訊「太陽╱海王星角衝」；以及12月9日的水星轉進射手座。堪稱星象訊號相對平靜、吉凶相抵的週期。也讓歲末歡樂少了幾絲山雨欲來的沉重。

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財經方面，財星仍停魔羯座，且「海王星效應」顯著，透露強烈迷惘色彩的本週，投資人情緒容易在魔羯座的高標準、高理性判斷下，對大環境有較嚴格的審視，「海王星效應」則易讓人陷入決策盲點或集體歇斯底里等非理性反應。未來一週國際市場會有兩種拉鋸情緒，時起時落，投資人宜注意因應。

就個別星座而言，「魔羯座之年」甫登場的本週，吉兆警訊頻率與強度大致相抵，並無狂喜狂悲的戲劇發展。不過隨著水星轉進射手座，大環境氛圍轉變，得意榜諸星很快又有大洗牌。運勢冠軍當屬事業運走旺、且看好度長達兩年之久的「牡羊座」。智慧宮得水星、歲星雙倍加持，腦力活躍、良機處處，是自己與朋友的超級幸運符。

運勢亞軍落在「射手座」。先有歲星帶旺財富宮，走10年大運，繼有事業星落入本命宮將事業推向一波名利雙收高峰，情感、家庭、金錢與工作成績都落在頂標區間，很令人稱羨；好運季軍的是仕途正旺、事業得意的雙魚座，可望在年底前搶搭上最後一班年度贏家列車，寫下輝煌。本週運勢相對看弱的僅有，容易踢到鐵板、情緒障礙稍多的獅子座。

星座排行

牡羊座：猛龍過江、駕馭自如、出人頭地，事業最強。

射手座：牛刀小試、手到擒來、水漲船高，斬獲最多。

雙魚座：昂然而立、攀頂有成、大權在握，漲勢最猛。

天蠍座：福至心靈、一箭雙鵰、本小利多，財運最佳。

愛情運：★★★★

金錢運：★★★★

事業運：★★★★☆

★★★★★為滿分 ，☆為半顆星



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