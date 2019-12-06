【瑪法達談星】12.04～12.10土象星座！魔羯將迎來10年大運

金牛座、處女座、魔羯座，本週（12.04～12.10）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

逆勢翻轉，苦後回甘。壓力與成功相互激盪的這段日子，頂得住壓力、耐得住操練，打死不退，是笑著領先躍過終點線的大黑馬。過程艱辛難以筆墨形容，但卻也激發無比潛力，離目標越來越近。痛苦會過去，美麗會留下來。半途而廢不是答案。事業挫折承受度轉強，順利避開地雷陷阱、爭議是非。理財投資直覺準。愛情是心有靈犀。

♍處女座（8月23日至9月22日）

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羽翼轉豐，高飛在即。延續上週超級好運、運勢穩健上揚的這段日子，打基築底、勤蹲馬步的階段即將結束，隨魔羯座星象新年度展開而有從低處躍起的生涯走揚。即將成形的新夥伴、新計畫與新作品，都讓事業前景充滿令人期待的燦爛火花。來年合作計畫、國外充電或深造進修提前敲定。驚喜好禮上門，荷包增厚。愛情是幸福光源。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

脫胎換骨，旭日初昇。正式坐上年度之星寶座的這段日子，在歲末之際迎來個人的10年一度的大運，也順勢較眾人提早起跑，先占先贏、機不可失。隨時準備好自己，萬事俱備，只消一個幸運的觸擊，就是得分大安打。事業正值多元發展與快速衝刺期，值得為追求勝利重押籌碼、卯足全力。打破禁忌。財運優於預期。愛情是頑石點頭。



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