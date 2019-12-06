【瑪法達談星】12.04～12.10水象星座！天蠍出運啦...好運延燒到年底

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（12.04～12.10）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

春風拂面，怡然自得。行事順遂的這段期間，歲末年終再起一波事業積極攻勢，也將如預期，順利照既定計畫逐次推進，以紮實成績為全年寫下豐收。值得一提的是，某健康隱憂或陳年包袱將出現樂觀變化，人生財富無論就健康、工作、友誼、情感或自我實現，都堪稱相對滿意。成就來自努力，當之無愧。小有破費。愛情是種幸福繳械。

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♏天蠍座（10月23日至11月21日）

財到眼前，雙星報喜。財富宮太陽、水星兩大吉星輝映的這段日子，是年度最後一波、也最具指標意義的發財招富期。好運延燒到年底，切莫等閒。心血力作、研發成果或名譽口碑可望在近期出現一波高潮，有豔驚四座、小出風頭之兆。行事兼具強勢、細心、悟力與耐性，事業醞釀轉進收割季節，看好度飆升。財運旺。愛情是幸福永晝期。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

榮耀及身，閃亮之星。守護星甫轉正、雙吉星旋即湧進事業宮的這段日子，事業紛傳捷報，有高中金榜、升官獲獎、受頒殊榮或卡位成功等喜事傳來，享受權力、名望與地位的多重滿足。事業順利站上制高點，坐在巨人的肩膀，起跑點有優勢，競爭力也很強。利開闢生涯新路徑，走一條獨創的路，做第一。正財旺。愛情是幸福不期而遇。



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