同事拔牙痛到請假！她下班撞見「燒烤攤前一幕」傻愣　網反打臉吵翻

▲同事牙痛說想要請假。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友在臉書上抱怨，早上她接獲同事牙痛要請假的消息，沒想到下班後，她竟然在燒烤攤遇到對方，當下有些傻眼，也忍不住質疑起同事身體不適的真實性。不過網友們看完，幾乎都一面倒要她「別看到黑影就開槍」，「又不是拔光全部的牙」、「難道牙痛就要餓肚子嗎」。

「以為我沒牙痛過是嗎？」一名女網友5日在臉書「爆怨公社」中發文，她表示一名同事日前跟她說，因為拔牙牙齒痛的關係，需要請假一天休息，而她也欣然准假了。沒想到，原PO下班去買燒烤時，竟然巧遇那位牙痛同事也在買烤物，讓她傻愣住，想知道網友們如果遇到類似情況，反應為何。

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不過貼文一出，不少網友們都反過來表示，「用不痛的那邊吃啊」、「牙痛不能吃東西了嗎」、「吃止痛藥後不能吃飯？」、「又不是拔光全部的牙」、「說不定是幫別人買」、「有看診收據就可請病假，做其他事就是他的自由囉」、「拿來塞牙縫啊」、「請假也是扣到自己的薪水」。

原PO對此也回應，她會覺得有點無言，是因為自己前幾天也牙齒痛，還痛到整張臉都腫起來，就連喝水都像在地獄裡，所以才會對對方「痛到要請假」有所質疑。而她隨後也有向那位同事告知自己的想法，「我不喜歡被騙的感覺，反正你自己知道就好。」

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