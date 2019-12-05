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隔壁桌2女抱怨腦公！　「荒唐改編成語」他差點打翻早餐：騙我沒讀書

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▲▼早餐／蛋餅／奶茶。（圖／資料照）

▲原PO吃早餐時聽到奇葩對話。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

她們應該是同班同學啦！一名網友指出，他日前在早餐店吃早餐時，聽到2名女子在抱怨老公，其中一人先是把一句超常見的成語講錯，更神奇的是，另一名女子根本就沒有察覺到這離譜的錯誤，還順順地接話，讓他聽到嚇噴，「真是醉了！」

一名網友在臉書「爆怨公社」中分享吃早餐時遇到的奇葩事，原來他無意間聽到隔壁桌女子在抱怨和老公吵架的過程，其中A女先是說老公最近口氣都很不好，他們一直在吵架，B女下秒就問「他逼逼咄人嗎？」怎料A女竟回「也不是說他逼逼咄人......」，若無其事的樣子讓原PO超傻眼。

請繼續往下閱讀...

原PO聽到這裡真的忍不住了，原來2女不僅把「咄咄逼人」講成「逼逼咄人」，音量還大到讓大家聽見，「真是醉了，我差點沒把早餐打翻！」

▲▼ 網友回覆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友回覆 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過貼文一出，不少網友表示，他們閱讀時都自動把「逼逼咄人」看成「咄咄逼人」，所以一開始並沒有發現異狀，「我需要翻譯蒟蒻」、「我也是看2次才知道」、「逼逼會剁人」、「國文老師在哭」。

此外還有人笑翻吐槽，難怪A女和B女能成為好友，「她們是不是同個國文老師？」對此原PO也回應，B女先出錯後，A女竟然還能跟著錯下去，讓他覺得很神奇，「騙你祖媽沒讀書......。」

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