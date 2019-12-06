王淺秋昨協商討預算「今秒請辭」　民進黨：補習費騙到手，班主任連夜落跑

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市新聞局6日上午宣布，局長王淺秋正式請辭，並接任韓國瑜競選辦公室總發言人。對此，高雄市議會民進黨團也做出回應，抨擊市府團隊都在落跑；陳致中甚至諷刺，議會5日才剛審完新聞局預算，沒想到，不到24小時王淺秋就變成落跑局長，直呼是「有史以來最貴補習費騙到手，補習班主任連夜落跑變成私人家教。」

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者許宥孺攝）

獲知王淺秋請辭後，民進黨議員陳致中、黃文益、簡煥宗、林智鴻和鄭孟洳也做出回應。陳致中砲轟，5日審查預算的時候，針對新聞局所編列654萬民意蒐集費用，認為是浮濫編列，包括出訪姊妹市所編列57萬預算也應該刪除，「在議場上，王淺秋局長還來協商，表示錢不夠用，明年有很多事要做，讓她有機會、讓新聞局來表現一下，結果不到24小時就連夜落跑。」

▲民進黨議員譴責王淺秋當落跑局長。（圖／記者吳奕靖攝）

陳致中表示，「本來就有傳言說審完預算，她就要請辭落跑，但我覺得她不可能做這種離譜的事情，結果不幸成真」，並指出「最該死的韓國瑜市長本人，他的局處長都知道，要去助選要請辭，只有韓市長尸位素餐，還戀棧權位。」

陳致中還推測，其實局處長落跑轉戰競辦，根本就是一場戲碼，「明年如果韓國瑜落選之後，包括像王淺秋、潘恒旭這些他的心腹愛將，一樣都會班師回朝，繼續回來市府到不同局處當高官。」

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