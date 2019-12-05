「揪團買機票」LINE群誆低價代訂　女白付10萬還遭封鎖怒告詐欺

▲高雄地檢署。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許宥孺／高雄報導

新北市一名彭姓女子對外宣稱有管道可以低價代訂機票、飯店，並且成立了「揪團買機票」LINE群組，高雄市吳姓女子透過石姓友人介紹入群後，也委託彭姓女子代訂機加酒行程，沒想到付款後才發現彭姓女子遭到許多人控告詐欺，就連自己先前付給彭姓女子的99100元也拿不回來，憤而提告，高雄地檢署將彭姓女子依詐欺取財罪嫌起訴。

檢方起訴書指出，彭姓女子明知自己沒有為他人代訂機票、飯店的正常管道，卻對外宣稱能低價代購，吸引不少民眾加入搶便宜，高雄吳姓女子入群後，向彭姓女子詢問能否代訂2017年8月11日飛往香港機票、飯店以及2018年飛往韓國的機加酒行程。

▲吳姓女子委託彭姓女子代訂機票，沒想到卻是一場詐騙。（圖／示意圖，記者陳凱力攝）

彭姓女子謊稱可幫忙代為訂購，吳姓女子便在2017年4月21日匯款新台幣20400元到彭姓女子的帳戶，作為購買香港機票的款項，另外又在同年7月3日於高雄市區當面交付現金78700元給彭姓女子，作為代訂香港飯店和韓國機加酒行程的費用。

沒想到前後共付出了99100元後，石姓友人卻告訴吳姓女子，彭女遭多人控告詐欺，吳姓女子便要求彭姓女子退還所有款項，不過彭姓女子卻一拖再拖，甚至還將吳姓女子的LINE聊天室封鎖，吳姓女子才知道自己受騙上當，憤而告上警局。

警方詢問過程中，彭姓女子坦承向吳姓女子收款，且有匯款交易明細、LINE對話紀錄截圖等事實證據，高雄地檢署將彭姓女子依詐欺取財罪嫌起訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

連千毅律師「延押抗告遭駁回」爆氣轟法官：未審先判 高雄2法院說話了

「1580萬賓利」不見了！高雄男急哭 2賊連夜「走東部」開300公里藏林口

