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腸病毒腸胃炎都會傳染！媽炫病孩拿第一　被罵改口更慘

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

生了病的孩子，應該在家好好休養，如果具有傳染力，更是要做好隔離的功夫，避免傳染給其他孩子，造成更大的災難循環，但一位媽媽卻做了最不好的示範，不只將疑似得了腸病毒的1歲多女兒帶往婦幼展、參加搬尿布大賽，甚至還拍照打卡上網炫耀，被網友群起指責後，雖改口是腸胃炎，可是，拜託您，腸胃炎也是會經由飛沫傳染的啊！

【腸病毒】

腸病毒不是單一型病毒，而是囊括高達70種的群體病毒，不同的病毒呈現出來的症狀不同，有些看起來像腸胃型感冒，有些則是高燒、手足口症、咽喉發炎，所以當小兒科醫師懷疑是腸病毒時，一定會檢查口腔是否有破洞，手腳有沒有起紅疹等等。

腸病毒的症狀會讓孩子無法正常進食，數天處於嘴破、手腳劇痛的情況下，可說超級難照顧，但惱人的不只這樣！因為種類太多，得過一種腸病毒，還有可能被傳染其他種，若是病毒侵犯腦部，會造成腸病毒重症，致死率在1.3%到33.3%之間，非常危險！

據衛福部疾管署資訊表示，人類是腸病毒唯一的傳染來源，擴散方式可說十分廣泛，主要經由腸胃道或呼吸道傳染，像是咳嗽、打噴嚏、互相分食，或接觸到病人水泡，都可能被傳染，所以得到腸病毒，必須配合醫師、持續觀察，不管是住院，還是在家隔離，都要做好清潔工作並避免跟他人接觸。

這邊請大家特別注意，腸病毒在潛伏期便有傳染力，通常以發病後7天內傳染力最強，痊癒後2個月內，糞便仍帶有病毒，可見這散播力道多恐怖。而且，不只小孩會得腸病毒，免疫系統不好的成人，中了會更痛苦，這篇有我得腸病毒的全紀錄： http://www.caramelgreen.com/blog/post/468321959 。

既然傳染力如此之強，有什麼預防的方法呢？包括用肥皂勤洗手、保持良好體能、注重衛生環境清潔、不要去不通風的地方、勿與病患接觸，都是能防治腸病毒的自保之道，另外，許多化學清潔劑無法消滅腸病毒，但紫外線、含氯漂白水或加熱乾燥法，可讓它失去活性，含氯漂白水的調製方法，請參考此篇： http://www.caramelgreen.com/blog/post/466569869

【腸胃炎】

腸胃炎主要分病毒性、細菌性，兩者皆會造成傳染！病毒性包括諾羅病毒、輪狀病毒、沙波病毒、星狀病毒、腺病毒等，細菌性則是大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、腸炎弧菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌，腸胃炎的傳染力極強，會造成上吐下瀉的症狀。

雖然聽起來很廣泛，但腸胃炎的病程也會拖到10天之長，傳染途徑多是飛沫傳染、糞口傳染、共享食物等等，如果食物本身受到汙染，也會造成腸胃炎，出現脫水、電解質失衡的現象，其威力比起腸病毒也沒好到哪裡去！

腸胃炎的預防方法，跟腸病毒差不多，勤洗手、保持清潔、避免與病患接觸，使用漂白水來擦拭環境，最重要的是，給予小病人足夠的休息時間，好讓自體趕緊修復，也不造成他人的生病危機。

我在這邊必須說，會被傳染這些疾病，都是源於人們的輕視與疏忽造成，尤其像發文媽媽那種心態，我家寶貝已經得病，在家隔離無聊透了，便出門晃晃，順便去參加搬尿布比賽，她沒想到就是有人也持這種態度，才造成她的孩子被傳染，如果能在家乖乖待著，不就斷絕一條疾病擴散的方式嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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