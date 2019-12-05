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麥香魚較低價「卻用紙盒裝」！他不解：後台到底多硬？　內行專業解答

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▲▼麥當勞。（圖／資料照）

▲麥當勞。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

有鄉民發問，在麥當勞一批平價漢堡中，只有麥香魚與眾不同，是採用比較好的紙盒包裝，其他都是用一層紙包起來而已，好奇為何會有這樣的區別。貼文一出，網友們紛紛提出自己的猜測，但也有內行點出，關鍵就在於「麵包」上。

「到底麥香魚後台有多硬啦！」一名網友日前在PTT八卦版上發問，他表示自己心血來潮去吃個麥當勞，卻發現較低價的漢堡中，只有麥香魚是用紙盒裝的，其他如麥香雞、雙層牛肉堡都是用一層紙包起來而已，好奇箇中原因究竟為何。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友們紛紛表示，「聽說是因為庫存有剩」、「那個盒子很會黏麵包」、「用紙包感覺太小，很寒酸」、「很久以前有用包裝紙的時代 ，藍色包裝紙」。

▲網友打開麥香魚，心碎了。（圖／取自Dcard）

▲麥香魚的麵包體比較柔軟。（圖／取自Dcard）

不過也有內行點出真相，其實是因為麥香魚的麵包是用「蒸的」，質地比較軟怕壓壞變形，用紙包也容易因為水氣讓麵包皮變皺，所以選擇用紙盒裝，外觀才不會慘不忍睹。

據了解，麥當勞的漢堡包裝共有3種，分別為紙包、紙盒和盒子+紙，如果覺得用紙包比較好食用，民眾還是可以向店員要求改紙包就好。另外，像是等蕈菇安格斯黑牛堡、BLT嫩煎雞腿堡等「BLT極選系列」，因為產品定位的關係，就是先用一層紙包好再放進紙盒內販售，不僅給人一種尊貴的感覺，也比較不易弄髒手。

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