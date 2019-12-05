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香港罕見發生規模1.4地震「搖晃數秒鐘」　市民驚：天有異象

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▲香港維多利亞港。（圖／CFP）

▲香港過去40年內，僅發生過8次震央在香港境內的有感地震。圖為維多利亞港。（圖／CFP）

記者王致凱／綜合報導

香港5日中午罕見發生芮氏規模1.4有感地震，震央位置在大嶼山東南方的長洲島，不少居民表示聽見巨響並感覺到搖晃，還有人以為發生爆炸。據悉，這是香港境內自1979年以來發生的第8次有感地震；上一次為2014年1月27日的大欖涌水塘地震。

香港天文台發表地震報告指出，5日下午12時22分在長洲附近發生規模1.4地震，震央位置在北緯22.2度，東經114.06度，即香港天文台西南方約16公里處。

香港天文台接獲超過10名市民報告，表示此次地震搖晃維持數秒鐘。香港天文台初步分析，此次地震烈度為修訂麥 加 利 地 震 烈 度 表 的 第 III度，即室內有感，類似小型貨車駛過所產生的震動。

香港並不處於地震活躍帶，過去有感地震的震央位置大多在香港境外。根據香港天文台資料，1979年至今香港境內僅觀測到8次有感地震，最近一次為2014年發生在大欖涌水塘附近的規模1.8有感地震。

另外，有香港網友提到，上一次發生地震時正好發生2014年佔領中環示威運動，而今年也巧合爆發反送中運動風波。有部分網友留言說，「天有異象」、「地殼都憤怒」。

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