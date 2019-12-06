全台限量供應！麥當勞3大新品登場　肉桂捲、葡萄乾卡士達捲吃起來

▲麥當勞McCafé推出3大新品。（圖／麥當勞提供）



記者蕭筠／台北報導

烘焙控照過來！麥當勞McCafé即日起推出全新3款精緻麵包，包括「肉桂捲」、「葡萄乾卡士達捲」、「藍莓麥片丹麥捲」，準備搶攻甜點控的心，且為因應聖誕節，McCafé也特地推出聖誕節主題對話杯，可愛破表。

▲▼肉桂捲、藍莓麥片丹麥捲。



麥當勞McCafé推出全新3款新品皆是由法國直送來台，其中，「肉桂捲」嚴選只在冬日生產的濃醇奶油，加上獨特迷人肉桂添醇厚口感，肉桂控不能錯過，而「葡萄乾卡士達捲」是使用慢速發酵麵粉，搭配天然日曬的葡萄乾，一口咬下甜而不膩，最後一款「藍莓麥片丹麥捲」嚴選法國種植小麥，麵包體柔韌有嚼勁，每一口都吃得到清爽藍莓果香搭配麥片的豐富口感，以上3款新品採限店限量供應，喜歡的民眾要把握機會。

▲葡萄乾卡士達捲。



▲肯德基聖誕期間限定。（圖／記者陳涵茵攝）



另，肯德基近期也推出期間限定的「椒香麻辣脆雞」炸雞桶與濃醇可可雲朵蛋塔、法式濃醇可可拿鐵3大新品，椒香麻辣脆雞是以四川大紅袍花椒與多款新香料熬出醬底，裹上卡拉脆雞酥炸，再撒上特製辣椒片，重點只販售到1月9日；而可可雲朵蛋塔，163層酥脆塔皮注入可可夾心餡料，最上頭再放上棉花糖烤到鬆軟蓬鬆，甜中帶苦忍不住一口接著一口。

最後就是這杯暖呼呼的「法式濃醇可可拿鐵」，以義大利品牌經典咖啡品牌LA VAZZA以及法國進口可可粉打造而成，可可控真的可以衝一波，期間限定只到2020年3月2日。

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