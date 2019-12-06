　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台限量供應！麥當勞3大新品登場　肉桂捲、葡萄乾卡士達捲吃起來

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼麥當勞McCafé3大新品。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞McCafé推出3大新品。（圖／麥當勞提供）

記者蕭筠／台北報導

烘焙控照過來！麥當勞McCafé即日起推出全新3款精緻麵包，包括「肉桂捲」、「葡萄乾卡士達捲」、「藍莓麥片丹麥捲」，準備搶攻甜點控的心，且為因應聖誕節，McCafé也特地推出聖誕節主題對話杯，可愛破表。

▲▼麥當勞McCafé3大新品。（圖／麥當勞提供）

▲▼肉桂捲、藍莓麥片丹麥捲。

▲▼麥當勞McCafé3大新品。（圖／麥當勞提供）

麥當勞McCafé推出全新3款新品皆是由法國直送來台，其中，「肉桂捲」嚴選只在冬日生產的濃醇奶油，加上獨特迷人肉桂添醇厚口感，肉桂控不能錯過，而「葡萄乾卡士達捲」是使用慢速發酵麵粉，搭配天然日曬的葡萄乾，一口咬下甜而不膩，最後一款「藍莓麥片丹麥捲」嚴選法國種植小麥，麵包體柔韌有嚼勁，每一口都吃得到清爽藍莓果香搭配麥片的豐富口感，以上3款新品採限店限量供應，喜歡的民眾要把握機會。

▲▼麥當勞McCafé3大新品。（圖／麥當勞提供）

▲葡萄乾卡士達捲。

▲肯德基聖誕期間限定。（圖／記者陳涵茵攝）

▲肯德基聖誕期間限定。（圖／記者陳涵茵攝）

另，肯德基近期也推出期間限定的「椒香麻辣脆雞」炸雞桶與濃醇可可雲朵蛋塔、法式濃醇可可拿鐵3大新品，椒香麻辣脆雞是以四川大紅袍花椒與多款新香料熬出醬底，裹上卡拉脆雞酥炸，再撒上特製辣椒片，重點只販售到1月9日；而可可雲朵蛋塔，163層酥脆塔皮注入可可夾心餡料，最上頭再放上棉花糖烤到鬆軟蓬鬆，甜中帶苦忍不住一口接著一口。

最後就是這杯暖呼呼的「法式濃醇可可拿鐵」，以義大利品牌經典咖啡品牌LA VAZZA以及法國進口可可粉打造而成，可可控真的可以衝一波，期間限定只到2020年3月2日。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
冬天日本旅遊這樣穿…秒被當作觀光客！8成當地人：不好看
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

戀愛了！全聯打造5款夢幻粉紅色系甜點　必吃酸甜莓果泡芙、布丁

【廣編】Neogence霓淨思Taipei Xmas年終感恩特賣會　超殺組合攻略

全台限量供應！麥當勞3大新品登場　肉桂捲、葡萄乾卡士達捲吃起來

蔦屋書店TUSTAYA BOOKSTORE首進高雄　2020年3月大立精品開幕

【廣編】私人信函找誰送？挑戰郵政專營權QA　機車等你抽

【廣編】《絕世情歌》教會我們莫忘初衷　抓住勇氣往前進

黑色控必關注！DASM 15週年「MONOCHRO MARKET」與50個品牌聯名

【廣編】原民會文創Life Style　台灣文博分享生活美學

越冷越要吃！上班族小確幸　網友激推「好吃到來不及拍照」的剉冰棒

顛覆煮法一包只要10元！營多麵新口味湯麵「青檸牛肉」實在太欠買

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

戀愛了！全聯打造5款夢幻粉紅色系甜點　必吃酸甜莓果泡芙、布丁

【廣編】Neogence霓淨思Taipei Xmas年終感恩特賣會　超殺組合攻略

全台限量供應！麥當勞3大新品登場　肉桂捲、葡萄乾卡士達捲吃起來

蔦屋書店TUSTAYA BOOKSTORE首進高雄　2020年3月大立精品開幕

【廣編】私人信函找誰送？挑戰郵政專營權QA　機車等你抽

【廣編】《絕世情歌》教會我們莫忘初衷　抓住勇氣往前進

黑色控必關注！DASM 15週年「MONOCHRO MARKET」與50個品牌聯名

【廣編】原民會文創Life Style　台灣文博分享生活美學

越冷越要吃！上班族小確幸　網友激推「好吃到來不及拍照」的剉冰棒

顛覆煮法一包只要10元！營多麵新口味湯麵「青檸牛肉」實在太欠買

虎航插旗新瀉！12/9-12/10限時特賣　來回機票3198元起

先探／2020法人投資錦囊

「大愛如風」　退休老榮民濟助榮民眷13萬多人次逾13億

金曲歌王廟口開唱「只有1個觀眾」　謝銘祐：是廟公本人

睽違3年再合體　「老鷹三少」年末登高雄跨年嗨唱

認識陳柏毓爸爸！陳傑憲看好青棒黃金世代：讓台灣更強

男友荷包這下安心了？AirPods Pro聖誕節前無法在台上市

大專棒聯／「不是每個人都是劉致榮」　合適訓練菜單避免練錯

每人每晚千元有找！秋冬補助加碼到1月　999元就能入住台南老爺行旅

台指期開高走低　分析師：量能不足、行情偏多震盪

消費熱門新聞

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

憑麥當勞、KFC發票到漢堡王換漢堡

營多麵清爽新口味1包10元太欠買

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

全台限量供應！麥當勞3大新品登場

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

adidasXStar wars推7款聯名鞋　

蔦屋書店明年3月首進高雄大立

上網登錄搶薯條　100組派對桌遊讓你抽

造訪酒廠一定要飛出國？機場就可以！

《絕世情歌》將上映　教我們莫忘初衷

中華電信買iPhone最高折9千

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

小禎天天喝膠原蛋白飲　養出Q彈肌

更多熱門

相關新聞

麥香魚為何用紙盒裝？內行解答

麥香魚為何用紙盒裝？內行解答

有鄉民發問，在麥當勞一批平價漢堡中，只有麥香魚與眾不同，是採用比較好的紙盒包裝，其他都是用一層紙包起來而已，好奇為何會有這樣的區別。貼文一出，網友們紛紛提出自己的猜測，但也有內行點出，關鍵就在於「麵包」上。

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

肯德基期間限定新品可可雲朵蛋塔

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

「麥當勞薯條」穩坐霸主！　網揭獨門美味原因：鎖配方

「麥當勞薯條」穩坐霸主！　網揭獨門美味原因：鎖配方

蛋捲冰淇淋加大！母女嚇歪：3個月內不敢再吃冰

蛋捲冰淇淋加大！母女嚇歪：3個月內不敢再吃冰

關鍵字：

麥當勞肯德基新品

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

扣嫂婚前告白謝和弦：我相信你會好起來！今目睹老公呼麻

Wanna One有1人因作假票數入選！

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面