暖冬必吃全家「麻婆蒸蛋」來了！小7獨家系列新品報到「金莎水晶球」超欠收

▲全家、小712月4日起都有新品上市。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）



記者蕭筠／台北報導

首波冷氣團報到！全家搶攻冬季養生風潮推出「桂圓紅棗海燕窩」，使用高海拔梨山有機烏龍茶搭配養生紅棗、柴燒烘焙桂圓，再拌入新竹寶山黑糖以及天然海燕窩，喝一口就能嚐到滿滿膠原蛋白，12月4日起至12月17日全台限量30萬杯，還有麻婆蒸蛋超欠吃；另4日起小7也有一系列獨家新品上架，包括77黑金剛花生乳加、金莎禮盒以及每年都超夯金莎水晶球等著被收藏。

▲全家推出「桂圓紅棗海燕窩」、「麻辣蒸蛋」。（業者提供）



全家攜手永豐餘生技推出「桂圓紅棗海燕窩」，飲品打造養生方格，不使用人工色素、香料、糖精，就是要讓消費者品嚐到自然的香甜滋味，同時滿足天冷時的暖胃需求，另外還有「麻婆蒸蛋」，與知名醬料品牌李錦記聯名開發的「麻婆蒸蛋」，使用李錦記麻辣醬，以辣椒、青花椒、花椒調配，與軟嫩茶碗蒸搭配起來別具特色，提供喜歡吃辣禦寒的民眾有新選擇。

▲溫罐機杯套攜手韓國人氣肖像Kakao Friends推出紅、綠2款。（業者提供）



另溫罐機同步報到，主推日系及養生系飲品，這次再度與韓國人氣肖像Kakao Friends合作，製作紅、綠Ryan款及Apeach款杯套，同時加碼推出指定飲料抽抽樂活動，活動期間（12月4日至12月30日）凡購買20元（含）以上任2件飲料即可參加活動，抽中最大獎2件1元再加贈「Kakao暖暖包套」1個（共2款，隨機不挑款），提醒該暖暖包套只送不賣。

▲▼小7自12月4日起有獨家系列新品上市。（圖／記者蕭筠攝）



除外，小7自12月4日起也有一系列獨家新品上架，有Hello Kitty日式煎捲禮盒巧克力及肉鬆口味、77黑金剛花生乳加，嚴選台灣在地生產黑金剛花生，香氣比一般花生更濃郁、三麗鷗限定版手機識別證掛繩2款，凡購買Extra指定品項滿3件即送、明治50%巧克力雪糕、金沙禮盒、以及金莎水晶球新款上市，包括耶誕糜鹿雪景及愛‧Sharing年度城市拉斯維加斯共2款設計，另外還有樂天小熊黑色限定組和樂天小熊餅-起司蛋糕風味等都超欠收藏。

▲▼超欠收藏的金莎水晶球以及樂天小熊黑色限定組。（圖／記者蕭筠攝）



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