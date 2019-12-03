可可蛋塔＋棉花糖期間限定開賣　肯德基冬季新品肥死也甘願

▲肯德基聖誕期間限定新品。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

先別管減肥了，聖誕節就是要跟朋友聚一起大嗑美食放縱一下，今年冬天肯德基主餐、甜點強力出擊，推出期間限定「椒香麻辣脆雞」炸雞桶與可可雲朵蛋塔、法式濃醇可可拿鐵3大新品於今（3日）罪惡上市，喜愛甜食的可可控們絕對會愛上。

冬天就是要吃麻辣鍋，肯德基特別推出麻辣鍋口味的椒香麻辣脆雞，以四川大紅袍花椒與多款新香料熬出醬底，裹上卡拉脆雞酥炸，再撒上特製辣椒片，熱騰騰的辣脆雞讓身心靈都暖了起來，期間限定只到1月9日。

此外，肯德基明星商品蛋塔也推出新口味「濃醇可可雲朵蛋塔」，苦味可可夾心餡料注入163層酥脆塔皮，上頭再放上棉花糖烤到鬆軟蓬鬆，甜中帶苦默默就能吃完一盒。可可控也不能錯過暖呼呼的「法式濃醇可可拿鐵」，以義大利品牌經典咖啡品牌LA VAZZA以及法國進口可可粉，冬日就該來上一杯，期間限定只到2020年3月2日。

今年冬天不僅肯德基推出可可系列商品，COLD STONE也推出冰品巧克金聖誕，以Hershey’s好時純天然可可粉製成濃巧克力冰淇淋為基底，拌入美國經典OREO，再放上紅絲絨海綿蛋糕；亞尼克也推出黑魔粒生乳捲，使用法國米歇爾柯茲巧克力，可可控準備好開吃。